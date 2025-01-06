Mahfi Eğilmez Büyük Faciayı Açıkladı
Hazine eski Müsteşarı ve iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, enflasyon verilerindeki düşüşe dikkat çekerken, geçmişte uygulanan ekonomi politikalarını eleştirdi. Eğilmez, 2021 Eylül’ünden 2023 ortalarına kadar uygulanan düşük faiz politikasının yüksek enflasyona yol açtığını belirterek, bu politikaların yarattığı zararların bedelinin neden çalışanlar ve emekliler tarafından ödendiğini sorguladı.
Kaynak: mahfiegilmez.com
Mahfi Eğilmez, kişisel blogu "Kendime Yazılar" platformunda yayımladığı "Enflasyonu Düşürme Başarısı" başlıklı yazısında, 2023 ortalarından itibaren enflasyonu düşürmede kaydedilen ilerlemeye değindi. Enflasyonun tüm gösterge verilerinde azaldığını ifade eden Eğilmez, TÜİK TÜFE, ENAG e-TÜFE ve İTO İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi gibi göstergelerde düşüş yaşandığını vurguladı.
Eğilmez, şu ifadeleri kullandı:
"2025 yılı boyunca aylık ortalama yüzde 1,5 enflasyon oranını yakalarsak, yılsonunda enflasyonu yüzde 19,56’ya düşürmek mümkün olacaktır."
"YANLIŞ POLİTİKALARIN BEDELİNİ HALK ÖDÜYOR"
Eğilmez, özellikle 2021 Eylül ayında başlayan ve "faiz sebep, enflasyon sonuç" anlayışına dayalı düşük faiz politikasının, TÜİK verilerine göre enflasyonu yüzde 80’lerin üzerine çıkardığını belirtti. Bu süreçte oluşan ekonomik zararın sonuçlarına dikkat çeken Eğilmez, şu soruyu yöneltti:
"Yanlış ekonomi politikasıyla ortaya çıkan facianın, kayıpların hesabını neden asgari ücretli, ücretli, emekli ve halk ödüyor?"
"2023 ORTALARINDAN SONRA BAŞARI SAĞLANDI AMA..."
2023 yılının ortalarından itibaren enflasyonda görülen düşüşü bir başarı olarak değerlendiren Eğilmez, bu durumun siyasi sorumlulukla da ilişkilendirilmesi gerektiğini söyledi:
"Bu düşüşü başarı olarak nitelendirebilmek için yeni bir hükümetin göreve gelmiş olması gerekirdi. Ancak aynı siyasal iktidar devam ederken, önceki yanlış politikaların neden olduğu kayıpların bedeli hâlâ halka yükleniyor."
Türkiye, 2024 yılını yüzde 44,38 enflasyon oranıyla tamamladı. Bu oran, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu beklentisi olan yüzde 44’e yakın bir seviyede gerçekleşti. Ayrıca, 2023 Mayıs ayından bu yana en düşük aylık enflasyon oranı ise yüzde 1,03 ile Aralık ayında kaydedildi.