Kur Korumalı Mevduat Bakiyesi Geriledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının güncel durumunu paylaştı. Açıklanan verilere göre, toplam Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat (DDKKM) stoku 2,8 milyar dolarlık azalmayla 18,8 milyar dolar seviyesine düştü.
TCMB’nin yayımladığı istatistiklere göre, DDKKM hesaplarındaki düşüş hem bireysel hem kurumsal yatırımcıları kapsadı. Gerçek kişilere ait DDKKM stoku, 1,6 milyar dolarlık gerilemeyle 18,6 milyar dolardan 17 milyar dolara indi. Tüzel kişi DDKKM hesaplarında ise 1,3 milyar dolarlık bir azalma kaydedildi ve bu kalem 3,1 milyar dolardan 1,8 milyar dolara geriledi.
KUR KORUMALI MEVDUATTA DENGELENME SÜRECİ SÜRÜYOR
Ekonomi yönetiminin sadeleşme politikaları doğrultusunda Kur Korumalı Mevduat sisteminden çıkış süreci devam ederken, açıklanan son rakamlar, yatırımcıların döviz dönüşümlü hesaplardan kademeli olarak ayrıldığını ortaya koydu. Merkez Bankası’nın yayımladığı bu veriler, Kur Korumalı Mevduat’ın piyasadaki ağırlığının giderek azaldığını da gözler önüne serdi.
Kaynak: AA
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