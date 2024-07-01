Kredi kartı kullananlar dikkat! Temassız ödemelerde limit arttı

Kredi kartlarında şifre gerektirmeden temassız ödeme işleminde yeni döneme geçiliyor. Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden yapılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, bugünden itibaren 750 liradan 1500 liraya çıkarıldı.

2020 yılında koronavirüs salgınının etkisiyle temassız ödeme yöntemleri öne çıkmış, tüketicilerin hijyen hassasiyeti taşıması güvenli ödeme yöntemlerine talebi artırmıştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bankalara gönderdiği yazıya göre, 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra güncellendi.

HER 5 KARTLI ÖDEMEDEN 4'Ü TEMASSIZ

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 1.028,2 milyon adet oldu. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine yüzde 137 artarak 377,6 milyar TL oldu. Mayıs ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden yaklaşık 4’ü temassız gerçekleşti.