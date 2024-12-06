Kozmetik Devine Büyük Para Cezası

Rekabet Kurulu, kişisel bakım ve kozmetik sektöründe faaliyet gösteren Abko şirketiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında firmaya iki milyon lirayı aşkın para cezası verdi.

Kozmetik Devine Büyük Para Cezası

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Kurulun, Davines markasıyla kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren şirket hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürüttüğü soruşturma sonuçlandı.

Bu kapsamda Kurul, ABKO'nun yeniden satıcılarının internet satışlarını kısıtlamak ve satış fiyatlarını tespit etmek üzere kanunu ihlal edip etmediğini masaya yatırdı.

Yapılan değerlendirmeler sırasında teşebbüs tarafından, tüm çevrim içi kanallarda ürünlerin yeniden satışının yapılabileceği yönünde sunulan nihai taahhüt metni, tespit edilen rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte bulunarak kabul edildi.

Söz konusu taahhütler teşebbüs açısından bağlayıcı hale getirildi. Şirkete 2 milyon 50 bin 233 lira idari para cezası uygulanarak, soruşturma uzlaşmayla sonlandırıldı.

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Kaynak: AA

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