Marketlerde Yapay Zeka Dönemi Başlıyor: Rekabet Kurumu Resmen Duyurdu

REKABET KURULU DÜĞMEYE BASTI

Başkan Küle, özellikle dar gelirli vatandaşları yakından ilgilendiren temel ihtiyaç ürünlerine yönelik sektörlerde titiz incelemeler yürütüldüğünü vurguladı. Rekabet Kurulu’nun 2015’ten 10 Eylül 2024’e kadar gıda, tarım, ormancılık, balıkçılık ve hayvancılık gibi kritik sektörlerde 100’den fazla rekabet ihlali incelemesi gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.

Bu süreçte, piyasalardaki fiyat anormalliklerinin daha etkili bir şekilde tespit edilmesi için yapay zeka teknolojilerinin önemli bir rol oynayacağını belirten Küle, yeni projenin vatandaşların temel ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılamasına katkı sağlamayı hedeflediğini ifade etti.

1.2 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Bu yılın 9 ayında, 7'si soruşturma, 7'si ön araştırma olmak üzere 14 incelemenin sonuçlandığını aktaran Küle, şunları söyledi:

Fiyat artışları ve katılığı yaşanan sektörleri yakından takip ediyoruz. Kırmızı ve beyaz et ile yumurta ve marketler önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda 2024 yılında gıda ve bağlantılı sektörlerde tamamlanan soruşturmalar ambalajlı su, atıştırmalık ürünler, bal, fındık, baharat, beyaz et sektörlerine ilişkin oldu. Yakın dönemde, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslere şu ana değin yaklaşık 1,2 milyar lira ceza kestik ve inceleme halen devam ediyor. Yumurta üretimi ve satışı alanındaki teşebbüslere 98 milyon lira, viyol sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslere ise yaklaşık 55 milyon lira ceza verildi.