Marketlerde Yapay Zeka Dönemi Başlıyor: Rekabet Kurumu Resmen Duyurdu
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, gıda ve hizmet sektörlerinde yaşanan fiyat anormalliklerini daha hızlı tespit etmek ve etkili müdahalelerde bulunmak amacıyla yapay zeka destekli araçların devreye alınacağını açıkladı.
Kaynak: AA
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, marketlerde yapay zeka dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özellikle kırmızı ve beyaz et, yumurta gibi temel ihtiyaç ürünlerinde enflasyonun yüksek seyrettiğini belirten Küle, bu yeni sistemle piyasa anomalilerinin önceden fark edilerek hızlı çözümler üretileceğini ifade etti.
BEYAZ ET SEKTÖRÜNE REKOR CEZA KESİLDİ
2024 yılı boyunca yapılan incelemeler sonucunda yalnızca beyaz et sektörüne 1,2 milyar lira ceza kesildiğini hatırlatan Küle, bu sektöre yönelik denetimlerin kararlılıkla devam ettiğini söyledi.
GIDA VE HİZMET SEKTÖRLERİNDE YAPAY ZEKA DÖNEMİ BAŞLIYOR
Rekabet Kurumu’nun yapay zeka tabanlı projeleri hakkında bilgi veren Küle, rekabet soruşturmalarının artık daha modern teknolojilerle destekleneceğini ve bu çalışmaların özellikle gıda ve hizmet sektörlerinde yoğunlaşacağını dile getirdi.
Küle’nin verdiği bilgilere göre, kasım ayında enflasyon aylık bazda %2,24, yıllık bazda ise %47,09 olarak gerçekleşti. Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ise aylık fiyat artışı %5,1 ile diğer grupların önünde yer aldı. Yıllık bazda ise en yüksek fiyat artışı, eğitim, konut, lokanta ve otel gibi hizmet sektörlerinde kaydedildi.
REKABET KURULU DÜĞMEYE BASTI
Başkan Küle, özellikle dar gelirli vatandaşları yakından ilgilendiren temel ihtiyaç ürünlerine yönelik sektörlerde titiz incelemeler yürütüldüğünü vurguladı. Rekabet Kurulu’nun 2015’ten 10 Eylül 2024’e kadar gıda, tarım, ormancılık, balıkçılık ve hayvancılık gibi kritik sektörlerde 100’den fazla rekabet ihlali incelemesi gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.
Bu süreçte, piyasalardaki fiyat anormalliklerinin daha etkili bir şekilde tespit edilmesi için yapay zeka teknolojilerinin önemli bir rol oynayacağını belirten Küle, yeni projenin vatandaşların temel ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılamasına katkı sağlamayı hedeflediğini ifade etti.
1.2 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ
Bu yılın 9 ayında, 7'si soruşturma, 7'si ön araştırma olmak üzere 14 incelemenin sonuçlandığını aktaran Küle, şunları söyledi:
Fiyat artışları ve katılığı yaşanan sektörleri yakından takip ediyoruz. Kırmızı ve beyaz et ile yumurta ve marketler önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda 2024 yılında gıda ve bağlantılı sektörlerde tamamlanan soruşturmalar ambalajlı su, atıştırmalık ürünler, bal, fındık, baharat, beyaz et sektörlerine ilişkin oldu. Yakın dönemde, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslere şu ana değin yaklaşık 1,2 milyar lira ceza kestik ve inceleme halen devam ediyor. Yumurta üretimi ve satışı alanındaki teşebbüslere 98 milyon lira, viyol sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslere ise yaklaşık 55 milyon lira ceza verildi.
YAPAY ZEKA İLE TAKİBE ALINACAK
Söz konusu sektörleri geleneksel inceleme yöntemleriyle takip etmeye devam edeceklerini belirten Küle, "Yapay zeka temelli araçlarla artık bu sektörleri çok daha yakın takibe alacağız" ifadesini kullandı.
Küle, bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından sağlanan çeşitli veriler üzerinden alt sektörler de dahil öncü göstergelerin belirleneceğini dile getirerek, şunları söyledi:
Bu öncü göstergelerle 'makine öğrenimi' algoritmaları kullanılarak potansiyel olarak gerçekleşebilecek fiyat ve benzeri piyasa anomalilerinin önceden tespit edilmesi, ayrıca anomali durumlarının diğer değişkenlerle de desteklenerek analiz edilmesini hedeflemekteyiz. Bu anlamda fiyat anomalilerinin görüldüğü sektörlerde resen ve süratle incelemeler gerçekleştireceğiz. Bu projemizin en temel çıktıları özellikle hizmet ve gıda sektörlerinde olacak. Kırmızı et, beyaz et, yumurta ve perakende sektörleri ile süpermarketleri artık yapay zeka destekli araçlarımızla da sürekli takip edecek ve gerektiğinde müdahalede bulunacağız.