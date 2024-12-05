Koç Holding'den Rekor Yükseliş! Bir Anda Zirve Yaptı

Bu gelişme, yatırımcılar arasında olumlu bir hava yaratırken, TOFAŞ’ın anlaşmayı tamamlaması durumunda Stellantis markalarıyla Türkiye otomotiv pazarında önemli bir güç elde etmesi bekleniyor. Sektör uzmanları, sürecin sonuçlanmasının hem Koç Holding hem de TOFAŞ için stratejik bir kazanım olacağını ifade ediyor.