Koç Holding'den Rekor Yükseliş! Bir Anda Zirve Yaptı
Koç Holding’in önemli iştiraklerinden biri olan TOFAŞ, 2023 yılında Stellantis Otomotiv’i 400 milyon euro bedelle devralmak için anlaşma imzalamış ancak Rekabet Kurumu’ndan gerekli onayı alamamıştı. Bloomberg’e konuşan kaynakların, Rekabet Kurumu’nun bu kararı yeniden değerlendireceği yönündeki açıklamaları, TOFAŞ hisselerinde sert yükselişe yol açtı.
Kaynak: Bloomberg
Mart 2023’te yapılan anlaşmayla Stellantis Otomotiv’i devralmak isteyen TOFAŞ, Peugeot, Citroën, Opel ve DS Automobiles markalarının araç ve yedek parça ithalat ve satış haklarını da elde etmeyi hedeflemişti. Ancak Rekabet Kurumu, şirketin verdiği taahhütleri yetersiz bularak 24 Ekim’de devir işlemini onaylamadı.
KAP'A BİLDİRİLDİ
TOFAŞ, bu kararın ardından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, sürecin henüz nihai bir sonuca ulaşmadığını ve görüşmelerin devam ettiğini belirtti.
Hükümet yetkilileri ve TOFAŞ temsilcileri arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Rekabet Kurumu’nun kararı yeniden gözden geçirmesi bekleniyor.
TOFAŞ HİSSELERİNDE SERT YÜKSELİŞ
Rekabet Kurumu’nun yeniden değerlendirme yapacağına dair haberlerin ardından TOFAŞ hisselerinde hızlı bir yükseliş kaydedildi. Önceki günü 197,2 TL seviyesinde kapatan hisseler, yüzde 9,71 artışla 216,9 TL’ye kadar yükseldi. Akşam seansı itibarıyla 212,7 TL seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.
Bu gelişme, yatırımcılar arasında olumlu bir hava yaratırken, TOFAŞ’ın anlaşmayı tamamlaması durumunda Stellantis markalarıyla Türkiye otomotiv pazarında önemli bir güç elde etmesi bekleniyor. Sektör uzmanları, sürecin sonuçlanmasının hem Koç Holding hem de TOFAŞ için stratejik bir kazanım olacağını ifade ediyor.
Koç Holding’in otomotiv sektöründeki güçlü konumu, bu tür uluslararası anlaşmalarla daha da pekişirken, hisselerdeki hareketliliğin sürecin nihai sonucuna bağlı olarak devam etmesi öngörülüyor.