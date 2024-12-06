Dövizde Tansiyon Fırladı! Dolardan Yeni Rekor

Küresel piyasada değişen dengeler ve Türk Lirası'nın tarihi değer kaybı nedeniyle döviz kurunda artış devam ediyor. Özellikle dolar/TL son aylarda rekor üstüne rekor kırarken, bugün de yeniden zirve yeniledi.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,7880 liradan güne başlamasının ardından 34,8012'ye yükseldi. Euro ise 36,9200 seviyeye ulaştı.

Dolar, saat 14.40'ta dolar 34,7977 liradan, euro da 36,8463 liradan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem