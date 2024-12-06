Haftanın Son Günü Dolar ve Euroda İvme Yukarıda

Haftanın son iş günü İstanbul serbest piyasada dolar 34,7880 liradan, euro 36,8180 liradan güne başladı. İki para birimi de önceki güne göre yukarı yönlü hareket ediyor.

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Haftanın Son Günü Dolar ve Euroda İvme Yukarıda

Vatandaşın en sık tercih ettiği yatırım araçlarından olan döviz ve altındaki gidişat sıkı takip ediliyor. Son dönemde yükselişte olan döviz kuru, 6 Aralık 2024 Cuma günü de yakından izleniyor. Bugün dolar ve euroda yükseliş eğilimi olması dikkat çekiyor.

Haftanın Son Günü Dolar ve Euroda İvme Yukarıda - Resim : 1

Haftanın son iş günü İstanbul serbest piyasada 34,7860 liradan alınan dolar, 34,7880 liradan satılıyor. 36,8160 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,8180 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,7070 lira, euronun satış fiyatı ise 36,8000 lira olmuştu.

Haftanın Son Günü Dolar ve Euroda İvme Yukarıda - Resim : 2

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Kaynak: AA

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