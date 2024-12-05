Son 6 Ayda Böylesi Olmadı! Yabancılardan 3 Mayıs'tan Bu Yana En Yüksek Hisse Alımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 166 milyar 252,3 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 29 Kasım ile sona eren haftada 165 milyar 732,20 milyon dolara geldi.

Yurt içi yerleşikleetkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 537 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları -728 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 19 milyon dolar artış göbsterdi.

YURT DIŞI YERLEŞİKLER HİSSEDE ALIM YAPTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ne göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Kasım haftasında net 280 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Yabancının Kasım ayındaki net hisse alımı 93 milyon doları aştı.

3 MAYIS'TAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Söz konusu miktar 3 Mayıs haftasından bu yana en yüksek seviye oldu. Aynı hafta 610,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 16,4 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı alımı yaptı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 22 Kasım itibarıyla 31 milyar 880,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 29 Kasım haftasında 33 milyar 100,2 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 16 milyar 944,9 milyon dolardan 17 milyar 909,1 milyon dolara, ÖST stokları da 378 milyon dolardan 393,5 milyon dolara çıktı.