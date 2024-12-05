Hatice Turhan Türkiye’ye Duyurmuştu: Hakan Ateş İstifa Ediyor

Gerçek Gündem yazarı Hatice Turhan, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'in 27 yıl süren genel müdürlük görevinden alınacağını duyurmuştu. Turhan, Hakan Ateş’in Genel Müdürlüğü altındaki DenizBank'ın, ünlü Hattat ailesinin şirketi Hattat grubuna verdiği kredinin ardından yaşanan krizi anlatmıştı. Öte yandan Turhan, Seçil Erzan davasında Hakan Ateş hakkında hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianameye dikkati çekmişti.

Ateş'in mal varlığına da değinen Turhan, şöyle yazmıştı:

"Bir banka genel müdürü ne kadar maaş alır? Araştırdım ortalama bir milyon lira dediler. Eh yıllık bonuslar da var tabii. Ancak 27 yıl sürse bile ünlü Genel Müdürün servetinin toplanması mümkün görünmüyor. Zorlu Center’daki tek bir daire anca alınır. Geriye Miami’den başlayarak bir çok önemli projede edinilen evler kalıyor. Hattatların projesini üstlenen şirketin yaşadıkları akıllara soru işaretleri getiriyor. Önerim Genel Müdürlüğü’nü yaptığı bankanın kredi verdiği projeler ile Ateş’in tapularının karşılaştırılması. Muhtemel bir çok eşleşme ortaya çıkacaktır."

Paramedya'nın aktardığına göre; 1 Ocak 2025 itibarıyla görevini bırakacak olan Ateş'in yerine Garanti BBVA’nın eski genel müdürü Recep Baştuğ gelecek. Edinilen bilgiye göre; 2018 yılında DenizBank’ı Rus Sberbank’tan satın alan Dubaili Emirates NBD, Recep Baştuğ’un CEO olarak göreve başlayacağını DenizBank yönetimine resmen bildirdi. Recep Baştuğ ile ilgili BDDK sürecinin ise tamamlandığı belirtildi.

Öte yandan DenizBank‘ı tam 27 yıl yöneten Hakan Ateş’in yeni görevi belli oldu. Hakan Ateş yılbaşı itibarıyla DenizBank Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapacak.

RECEP BAŞTUĞ İSTİFA ETTİ

Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Baştuğ‘un görevden ayrılması ile birlikte başlayan üst yönetim değişiklikleri devam ediyor.

Bazı GMY ve üst düzey yönetici görev dğişikliği bugün de devam etti. Recep Baştuğ döneminde göreve gelen Yetenek ve Kültür’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tuba Köseoğlu Okçu görevinden ayrıldı.

bu görevi Ebru Taşcı Firuzbay üstlenecek. Kariyerine Garanti BBVA’da başlayan Ebru Taşcı Firuzbay bankada çeşitli şube, bölge ve genel müdürlük görevlerinde bulundu. Ardından başta finans olmak üzere, farklı sektörlerde İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. İnsan kaynakları sistemlerinin kurulması ve transformasyon süreçlerinin yönetimi, kurum kültürü ve dijitalleşme projelerine liderlik etti.

İŞTE SON DEĞİŞİKLİK

Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürlüğü görevini Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü Hülya Türkmen devralacak.

Garanti BBVA Portföy Genel Müdürlüğü görevine ise Garanti BBVA Portföy’de Yatırım Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Gülsün atanacak.

Garanti BBVA Faktoring Genel Müdürlüğü görevini Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Selahattin Güldü üstlenecek.

Garanti BBVA Leasing Genel Müdürlüğü görevini ise geçmişte bankada farklı alanlarda yöneticilik ve çeşitli kurumlarda yönetim kurulu üyeliği yapmış Orhan Veli Çaycı devralacak.

Garanti BBVA Filo Genel Müdürlüğü’nü Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü olarak görev yapan Burak Ali Göçer üstlenecek.

Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürlüğü görevini ise BBVA Holding’te KOBİ Bankacılığı Global Sorumlusu olan Gökhan Koca üstlenecek.

Tüm atamalar iç süreçlerin ve yasal izinlerin tamamlanmasını takiben gerçekleşecek.

Kaynak: Paramedya