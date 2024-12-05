Dolar Milyarderlerinin Serveti İkiye Katlandı! 10 Yılda Yüzde 121 Artış...

Dolar milyarderlerinin servetinin 2015-2024 yılları arasında gösterdiği yükseliş dikkat çekti. Küresel piyasalarda dengelerin değiştiği son 10 yılda milyarderlerin serveti yüzde 121 artış göstererek 14 trilyon dolar oldu.

Son Güncelleme:
Dolar Milyarderlerinin Serveti İkiye Katlandı! 10 Yılda Yüzde 121 Artış...

Özellikle 2020 yılındaki Kovid-19 pandemisinden sonra küresel ekonomide dengeler değişirken, dolar milyarderlerinin gelirlerinin katlanmasıyla ilgili çarpıcı bir rapor yayımlandı. İsviçre merkezli yatırım bankası UBS’nın “2024 UBS Milyarder Hedefleri Raporu”na göre, 2015-2024 yılları arasında milyarderlerin serveti 6,3 trilyon dolardan 14 trilyon dolara yükselerek yüzde 121 artış kaydetti. Aynı dönemde dolar milyarderlerinin sayısı da yüzde 50 artarak 2 bin 682’ye yükseldi.

Rapora göre, 2023’de 12 trilyon dolar olan milyarderlerinin servetleri 2024'te 2 trilyon dolarlık artışla 14 trilyon dolara yükseldi.

Dolar Milyarderlerinin Serveti İkiye Katlandı! 10 Yılda Yüzde 121 Artış... - Resim : 1

ABD ARTIŞTA ZİRVEDE

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD’de milyarderlerin sayısı, sanayi ve teknoloji sektörünün öncülüğünde 751'den 835'e yükselirken, servetleri 4,6 trilyon dolardan 5,8 trilyon dolara ulaştı.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip Çin’de ise milyarderlerin hem sayısında hem de servetlerin de azalış görüldü. Çin'de 2024 yılında milyarder sayısı 520'den 427'ye inerken, bunların servetleri ise 1,8 trilyon dolardan 1,4 trilyon dolara geriledi.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da ise 109 milyarderin serveti 576 milyar dolar oldu.

Dolar Milyarderlerinin Serveti İkiye Katlandı! 10 Yılda Yüzde 121 Artış... - Resim : 2

EN BÜYÜK PAY TEKNOLOJİ MİLYARDERLERİNİN

UBS'in raporuna göre son 10 yılda servetlerinde en yüksek artışı teknoloji milyarderleri kaydetti. Teknoloji milyarderlerinin servetleri, yapay zeka, siber güvenlik, fintek, 3D baskı ve robotik alanında yaşanan ivmeden dolayı üç kat artarak 2,4 trilyon dolara ulaştı.

Raporda, Kovid-19 pandemisinden sonra daha fazla milyarderin daha az vergi, siyasi istikrar, iyi sağlık hizmetleri ve iyi okullar arayışıyla ikamet ettiği yerlerini değiştirdiği belirtildi.

Dijital Altın Bitcoin 100 Bin Dolar Bandını da Aştı! Rekordan Düşüş Korkutmasın: 'Daha Kuvvetli Bir Yükselişin Zemini Olur'Dijital Altın Bitcoin 100 Bin Dolar Bandını da Aştı! Rekordan Düşüş Korkutmasın: 'Daha Kuvvetli Bir Yükselişin Zemini Olur'Ekonomi
Altın Fiyatları Trump’ın ‘Dolar’ Resti ile Çalkalandı! ‘Harika Amerika’ Tutkusu Tüm Dengeleri Alt Üst EttiAltın Fiyatları Trump’ın ‘Dolar’ Resti ile Çalkalandı! ‘Harika Amerika’ Tutkusu Tüm Dengeleri Alt Üst EttiEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Dolar ABD Çin
Son Güncelleme:
Brokoli tüketirken dikkat etmelisiniz! Birçok kişi daha önce bilmiyordu Brokoli tüketirken dikkat etmelisiniz! Birçok kişi daha önce bilmiyordu
Konum Vergisine Peş Peşe Yalanlama! Herkesi Ayağa Kaldırmıştı: 'Esnafı İlgilendirmiyor' Diyerek Anlattı Herkesi Ayağa Kaldıran İddiaya Peş Peşe Açıklama
Uyumadan Önce Kesinlikle Fişinin Çekilmesi Gerekiyor: Ne Şarj Cihazı Ne Televizyon! Ciddi Yangın Tehlikesi Var Ne Şarj Cihazı Ne Televizyon! Uyumadan Önce Fişinin Çekilmesi Gerekiyor: Ciddi Yangın Tehlikesi Var
‘Bundan Aşağısı Olmaz, İmkanı Olan Fazla Versin’ Dedi: Cevdet Yılmaz’dan Emekli Zammı ve Asgari Ücret Mesajı ‘Bundan Aşağısı Olmaz, İmkanı Olan Fazla Versin’ Dedi