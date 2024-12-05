Dolar Milyarderlerinin Serveti İkiye Katlandı! 10 Yılda Yüzde 121 Artış...

Özellikle 2020 yılındaki Kovid-19 pandemisinden sonra küresel ekonomide dengeler değişirken, dolar milyarderlerinin gelirlerinin katlanmasıyla ilgili çarpıcı bir rapor yayımlandı. İsviçre merkezli yatırım bankası UBS’nın “2024 UBS Milyarder Hedefleri Raporu”na göre, 2015-2024 yılları arasında milyarderlerin serveti 6,3 trilyon dolardan 14 trilyon dolara yükselerek yüzde 121 artış kaydetti. Aynı dönemde dolar milyarderlerinin sayısı da yüzde 50 artarak 2 bin 682’ye yükseldi.

Rapora göre, 2023’de 12 trilyon dolar olan milyarderlerinin servetleri 2024'te 2 trilyon dolarlık artışla 14 trilyon dolara yükseldi.

ABD ARTIŞTA ZİRVEDE

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD’de milyarderlerin sayısı, sanayi ve teknoloji sektörünün öncülüğünde 751'den 835'e yükselirken, servetleri 4,6 trilyon dolardan 5,8 trilyon dolara ulaştı.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip Çin’de ise milyarderlerin hem sayısında hem de servetlerin de azalış görüldü. Çin'de 2024 yılında milyarder sayısı 520'den 427'ye inerken, bunların servetleri ise 1,8 trilyon dolardan 1,4 trilyon dolara geriledi.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da ise 109 milyarderin serveti 576 milyar dolar oldu.

EN BÜYÜK PAY TEKNOLOJİ MİLYARDERLERİNİN

UBS'in raporuna göre son 10 yılda servetlerinde en yüksek artışı teknoloji milyarderleri kaydetti. Teknoloji milyarderlerinin servetleri, yapay zeka, siber güvenlik, fintek, 3D baskı ve robotik alanında yaşanan ivmeden dolayı üç kat artarak 2,4 trilyon dolara ulaştı.

Raporda, Kovid-19 pandemisinden sonra daha fazla milyarderin daha az vergi, siyasi istikrar, iyi sağlık hizmetleri ve iyi okullar arayışıyla ikamet ettiği yerlerini değiştirdiği belirtildi.

Kaynak: AA