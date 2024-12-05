‘Bundan Aşağısı Olmaz, İmkanı Olan Fazla Versin’ Dedi: Cevdet Yılmaz’dan Emekli Zammı ve Asgari Ücret Mesajı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret 2025 rakamı ve en düşük emekli maaşı için açıklama geldi.

Katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmazın açıklamaları şu şekilde:

“Asgari ücret ile ilgili hadise kamunun bir kararı ile ilgili değil, üçlü bir mekanizma var, kamu, işçi sendikaları, işveren sendikaları, en geç Aralık sonuna kadar bu konu netleştirilmiş olacak. Asgari ücret, adı üzerinde bundan daha aşağısı olmaz, denilen bir ücrettir, bundan daha fazla ücret verenlerin elini kimse tutmuyor, imkanı olan herkes daha fazla versin, bunu kim istemez. Asgari ücrette geçen yıl metropollerde özellikle işletmeler kendi müzakereler doğrultusunda belirli adımlar zaten attılar, kamuyu etkileyen bir şey değil, kamuda asgari ücret alan yok. 2023'te yüzde 100'den fazla, 2024'te %50'ye yakın yapıldı, önemli bir seviyeye gelmiş durumdayız, asıl önemli olan asgari ücreti vergi dışı tuttuk.”

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

“AK Parti getirdi asgari emekli maaşını. Bir kanuni düzenleme ile belirli bir oranda asgari emekli ücreti belirlendi. Şu anda 12 bin 500 lira seviyesinde. Memur ve emekliler için kurallar var. 12 bin 500 lira için ise mutlaka bir değerlendirme yapılacaktır. Burada bir kanuni düzenleme gerekiyor.”