27 Yıllık Saltanata Son: Denizbank'ta Hakan Ateş'in Yerine Gelecek İsim Belli Oldu

Denizbank’ta uzun süredir devam eden bir dönemin sonuna gelindi. 1997 yılından bu yana genel müdürlük koltuğunda oturan Hakan Ateş, görevini devretmeye hazırlanıyor.

Banka çalışanlarına yapılan resmi açıklamada Ateş’in yerine Recep Baştuğ’un getirileceği duyuruldu. Baştuğ’un göreve başlaması için düzenleyici otoritelerin onayının beklendiği ve yeni genel müdürün 1 Ocak 2025 itibarıyla görevine başlayacağı belirtildi.

ATEŞ YÖNETİMDE DEVAM EDECEK

Hakan Ateş Denizbank’taki görevini bırakma kararını çalışanlarına bir veda mektubuyla iletti. Ancak bu bir ayrılık değil, bir geçişti. Ateş, Denizbank bünyesindeki yolculuğuna yönetim kurulu üyesi olarak devam edecek.

RECEP BAŞTUĞ KİMDİR?

Yeni dönemin kaptanı olarak seçilen Recep Baştuğ ise finans sektöründe deneyimi ve başarılarıyla tanınan bir isim. Çukurova Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Baştuğ, 1989 yılında Garanti BBVA Teftiş Kurulu’nda başladığı kariyerinde birçok önemli görev üstlendi. Ticari bankacılıktan tüketici finansmanına kadar geniş bir yelpazede görev alan Baştuğ, Garanti BBVA’da genel müdürlük görevine kadar yükseldi.

Garanti BBVA’daki görevinden Ağustos 2024’te ayrılan Baştuğ, şimdi Denizbank için yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Finans dünyasında risk yönetimi ve stratejik büyüme konusundaki başarısıyla bilinen Baştuğ, Ciner Grubu CFO’luğu ve Park Holding Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevlerle de dikkat çekmişti.

HATİCE TURHAN NE DEMİŞTİ?

Gerçek Gündem yazarı Hatice Turhan, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'in 27 yıl süren genel müdürlük görevinden alınacağını duyurmuştu. Turhan, Hakan Ateş’in Genel Müdürlüğü altındaki DenizBank'ın, ünlü Hattat ailesinin şirketi Hattat grubuna verdiği kredinin ardından yaşanan krizi anlatmıştı. Öte yandan Turhan, Seçil Erzan davasında Hakan Ateş hakkında hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianameye dikkati çekmişti.

Ateş'in mal varlığına da değinen Turhan şöyle yazmıştı:

"Bir banka genel müdürü ne kadar maaş alır? Araştırdım ortalama bir milyon lira dediler. Eh yıllık bonuslar da var tabii. Ancak 27 yıl sürse bile ünlü Genel Müdürün servetinin toplanması mümkün görünmüyor. Zorlu Center’daki tek bir daire anca alınır. Geriye Miami’den başlayarak bir çok önemli projede edinilen evler kalıyor. Hattatların projesini üstlenen şirketin yaşadıkları akıllara soru işaretleri getiriyor. Önerim Genel Müdürlüğü’nü yaptığı bankanın kredi verdiği projeler ile Ateş’in tapularının karşılaştırılması. Muhtemel bir çok eşleşme ortaya çıkacaktır."

Kaynak: Gerçek Gündem