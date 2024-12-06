Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar Oldu?

Yatırımcının ‘güvenli liman’ olarak adlandırdığı gram altın, güne 2.950,72 TL ile başladı. Peki, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 6 Aralık altın fiyatları...

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Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar Oldu?

Yatırımcıların ve birikim yapan vatandaşların gün gün takip ettiği altın fiyatlarında son durum belli oldu. Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 2.649,58 dolar seviyelerinde işlem gördü. Gram altın yeni güne 2.950 liradan, çeyrek altın ise 4.822 liradan başladı.

Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar Oldu? - Resim : 1

İşte "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı ne kadar oldu?" diye soran yatırımcının dört gözle takip ettiği 6 Aralık 2024 Cuma gününde güncel altın fiyatları...

Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar Oldu? - Resim : 2

Gram altın satış fiyatı: 2.950 lira

Çeyrek altın satış fiyatı: 4.822 lira

Yarım altın satış fiyatı: 9.644 lira

Tam altın satış fiyatı: 19.794 lira

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.234 lira

Gremse altın satış fiyatı: 49.370 lira

Ons altın satış fiyatı: 2.638,39 dolar

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Kaynak: Gerçek Gündem

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