Koyun ve Keçi Tulumunun İçindeki Mucize: Günboyu Tok Tutuyor! Kilosu 400 TL'den Satılıyor

Erzincan'da asırlardır yapılan tulum peyniri bu yıl da sofralarda yerini aldı. Aylarca bozulmadan kalan tulum peynirinin kilosu bu yıl 400 liradan alıcı buluyor.

Koyun ve Keçi Tulumunun İçindeki Mucize: Günboyu Tok Tutuyor! Kilosu 400 TL'den Satılıyor

Erzincan'ın sevilen lezzetlerinden olan tulum peyniri Ramazan'a girilmesiyle birlikte daha fazla rağbet görüyor. Günboyu tok tutan tulum peyniri, tezgahlarda kilosu 400 liradan alıcı buluyor.

Erzincan’da mayıs-haziran ayları itibarıyla yaylaya çıkardıkları hayvanlarını yaklaşık 1500-3000 rakımlı ve zengin bitki örtüsüyle kaplı dağların zirveleri ile eteklerindeki meralarda besleyen göçerler, koyun ve keçilerinden elde ettikleri doğal ve taze sütü, Kemah tuzu ve yine doğal olarak yapılan peynir mayası (şirden) ile birleştirerek Erzincan tulum peynirini elde ediyor.

Göçerler, çiğ akkaraman koyunu ve kıl keçisi sütünden ürettikleri peyniri daha sonra koyun postundan yapılan tulumlar, plastik bidonlar ile vakumlu ambalajlara koyuyor.

Yüksek rakımlı yaylalardan sofralara uzanan tulum peyniri içerdiği zengin karbonhidrat ve proteinlerden dolayı tokluk hissi veriyor. Erzincanlı vatandaşlar ise tulum peynirini hem sahurda hem de iftarda soflarından eksik etmiyor.

'TOKLUK HİSSİ VERİYOR'

Kilo fiyatının 400 TL olduğunu belirten esnaf, her yıl olduğu gibi bu yıl da sofraların vazgeçilmezi olan tulum peynirinin yerini aldığını kaydetti. Esnaf Özkan Beydili, "Özellikle içinde barındırdığı yüksek protein ve karbonhidrattan dolayı tokluk hissi veren bir üründür. Bu anlamıyla Ramazanların hem sahurda hem iftar sofralarında olmak üzere vazgeçilmezi konumundadır" dedi.

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Kaynak: İHA

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