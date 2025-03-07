Bitcoin için Kritik İmza! ABD'den Sürpriz 'Kirpto Para' Hamlesi: Yeni Dönem Resmen Başladı

ABD Başkanı Donald Trump kripto para kararnamesine imzayı attı. Piyasaların yakından takip ettiği kripto para rezervini resmen devreye alan ABD, Bitcoin ve Ethereum dahil 5 kripto parayı rezervlerine ekleyecek. Ancak rezervlerin nasıl işleyeceği hala soru işareti.

Bitcoin için Kritik İmza! ABD'den Sürpriz 'Kirpto Para' Hamlesi: Yeni Dönem Resmen Başladı

Bitcoin rezervi için ABD Başkanı Donald Trump’tan sürpriz bir hamle geldi. Beyaz Saray’da kripto para sektörü yöneticileriyle yapacağı toplantıdan bir gün önce Bitcoin rezervi oluşturulmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. Trump yönetimi yalnızca Bitcoin değilş Ethereum, XRP, Solano ve Cardano gibi dijital varlıkları da içeren bir rezerv sisteminin oluşturulacağını duyurdu. Ancak rezervlerin nasıl yönetileceği ve ekonomiye nasıl katkı sağlayacağı konusunda detay verilmedi. Bu gelişme kripto para piyasasında dalgalanmalara neden oldu.

Bitcoin için Kritik İmza! ABD'den Sürpriz 'Kirpto Para' Hamlesi: Yeni Dönem Resmen Başladı - Resim : 1

5 DİJİTAL VARLIK REZERVE GİRİYOR

Beyaz Saray’ın kripto para politikalarından sorumlu yetkilisi, milyarder David Sacks, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, rezervin, hükümetin elinde bulunan ve cezai ya da hukuki müsadere yoluyla elde edilen Bitcoinlerle finanse edileceğini belirtti.

Cuma günkü Beyaz Saray kripto zirvesine katılacak isimler, etkinliğin Trump’ın yalnızca bitcoin değil, dört farklı kripto parayı daha içeren stratejik rezerv planlarını resmen duyurması için bir platform olmasını bekliyor.

Trump, hafta başında yaptığı açıklamada, rezervde yer alması planlanan beş dijital varlığı açıkladı. Bu açıklamanın ardından söz konusu varlıkların piyasa değerinde önemli artışlar yaşandı. Başkan, Bitcoin’in yanı sıra Ethereum (Ether), XRP, Solana ve Cardano’nun da rezervde yer alacağını söyledi.

Bitcoin için Kritik İmza! ABD'den Sürpriz 'Kirpto Para' Hamlesi: Yeni Dönem Resmen Başladı - Resim : 2

BITCOIN FİYATLARI DALGALANDI

David Sacks’in duyurusunun ardından Bitcoin fiyatı kısa süreliğine yüzde 5’in üzerinde değer kaybederek 85 bin doların altına düştü, ardından 88 bin 107 dolardan işlem gördü.

"Bu hafta için bekleyebileceğimiz en hayal kırıklığı yaratan sonuç oldu" diyen Bitcoin odaklı hedge fonu Capriole Investments’ın kurucusu Charles Edwards, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Hükümetin elindeki mevcut Bitcoinler sadece süslü bir isim verilmiş oldu. Bu, makyajlanmış eski bir plan" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Bitcoin Kripto para Donald Trump
Bu Peynirleri Yemeden Önce İki Kere Düşünün: Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Yeni İfşa Listesi Bu Peynirleri Yemeden Önce İki Kere Düşünün
Perdelerinizi Kar Beyaz Yapmanın Basit Yolu! Hem Çok Hızlı Hem de Çok Kolay Perdelerinizi Kar Beyaz Yapmanın Basit Yolu! Hem Çok Hızlı Hem de Çok Kolay
Yüksek Site Aidatlarına Neşter! Çalışma Başlatıldı, Kalem Kalem Hesaplanacak: O Belgeyi Almak Zorunlu Oluyor Yüksek Site Aidatlarına Neşter!
İçecek Kutuları Neden Daima Yuvarlak? Nedeni Meğer Buymuş İçecek Kutuları Neden Daima Yuvarlak? Nedeni Meğer Buymuş
ÇOK OKUNANLAR
Mimar Ece Gürel'den Acı Haber Mimar Ece Gürel'den Acı Haber
Borsa İstanbul'dan Müthiş Performans! Dünyanın Bir Numarası Oldu: Sadece 5 Günde Yüzde 8'e Yakın Yükseliş Borsa İstanbul Dünyanın Bir Numarası Oldu
Zorunlu Deprem Sigortası'nda Tarife Değişti! Karar Resmi Gazete'de Zorunlu Deprem Sigortası'nda Tarife Değişti
Suriye’de Hareketli Gece! Esad Yanlıları ile Ordu Arasında Çatışma: Çok Sayıda Ölü Var Suriye’de Hareketli Gece! Esad Yanlıları ile Ordu Arasında Çatışma: Çok Sayıda Ölü Var
Antalya'da Dev Çatlaklar Oluşan Bina Tahliye Edildi Antalya'da Bir Bina Tahliye Edildi