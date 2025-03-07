Bitcoin için Kritik İmza! ABD'den Sürpriz 'Kirpto Para' Hamlesi: Yeni Dönem Resmen Başladı

Bitcoin rezervi için ABD Başkanı Donald Trump’tan sürpriz bir hamle geldi. Beyaz Saray’da kripto para sektörü yöneticileriyle yapacağı toplantıdan bir gün önce Bitcoin rezervi oluşturulmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. Trump yönetimi yalnızca Bitcoin değilş Ethereum, XRP, Solano ve Cardano gibi dijital varlıkları da içeren bir rezerv sisteminin oluşturulacağını duyurdu. Ancak rezervlerin nasıl yönetileceği ve ekonomiye nasıl katkı sağlayacağı konusunda detay verilmedi. Bu gelişme kripto para piyasasında dalgalanmalara neden oldu.

5 DİJİTAL VARLIK REZERVE GİRİYOR

Beyaz Saray’ın kripto para politikalarından sorumlu yetkilisi, milyarder David Sacks, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, rezervin, hükümetin elinde bulunan ve cezai ya da hukuki müsadere yoluyla elde edilen Bitcoinlerle finanse edileceğini belirtti.

Cuma günkü Beyaz Saray kripto zirvesine katılacak isimler, etkinliğin Trump’ın yalnızca bitcoin değil, dört farklı kripto parayı daha içeren stratejik rezerv planlarını resmen duyurması için bir platform olmasını bekliyor.

Trump, hafta başında yaptığı açıklamada, rezervde yer alması planlanan beş dijital varlığı açıkladı. Bu açıklamanın ardından söz konusu varlıkların piyasa değerinde önemli artışlar yaşandı. Başkan, Bitcoin’in yanı sıra Ethereum (Ether), XRP, Solana ve Cardano’nun da rezervde yer alacağını söyledi.

BITCOIN FİYATLARI DALGALANDI

David Sacks’in duyurusunun ardından Bitcoin fiyatı kısa süreliğine yüzde 5’in üzerinde değer kaybederek 85 bin doların altına düştü, ardından 88 bin 107 dolardan işlem gördü.

"Bu hafta için bekleyebileceğimiz en hayal kırıklığı yaratan sonuç oldu" diyen Bitcoin odaklı hedge fonu Capriole Investments’ın kurucusu Charles Edwards, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Hükümetin elindeki mevcut Bitcoinler sadece süslü bir isim verilmiş oldu. Bu, makyajlanmış eski bir plan" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi