Dolar, Euro ve Altında Son Durum... işte 7 Şubat Cuma Altın, Dolar ve Euro Fiyatları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yılın ikinci faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 42.5'e düşürmesinin ardından gözler altın, dolar ve euro fiyatlarına çevrildi. İşte 7 Şubat Cuma altın, dolar ve euro fiyatları…

Son Güncelleme:
Dolar, Euro ve Altında Son Durum... işte 7 Şubat Cuma Altın, Dolar ve Euro Fiyatları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayı faiz kararını dün açıklamıştı. TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan yılın ikinci Para Politikası toplantısında Merkez Bankası faiz indirimini sürdürerek politika faizini 250 baz puan daha düşürmüştü.

Dolar, Euro ve Altında Son Durum... işte 7 Şubat Cuma Altın, Dolar ve Euro Fiyatları - Resim : 1

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında altın, dolar ve euro piyasasındaki son durum da belli oldu. Altın, dolar, euro güne nasıl başladı? İşte 7 Şubat Cuma piyasa fiyatları…

Dolar, Euro ve Altında Son Durum... işte 7 Şubat Cuma Altın, Dolar ve Euro Fiyatları - Resim : 2

GRAM, ÇEYREK, ONS ALTIN NE KADAR?

Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde alış fiyatı 3.417,11 TL olan gram altın bugün güne 3.414,43 TL ile alış fiyatı ile başladı.

Gram altın alış fiyatı: 3.414,43 TL Satış fiyatı: 3.414,82

Çeyrek altın alış fiyatı: 5.462,66 TL Satış fiyatı: 5.583,70

Ons altın alış fiyatı: 2.909,86 Satış fiyatı: 2.913,20

Dolar, Euro ve Altında Son Durum... işte 7 Şubat Cuma Altın, Dolar ve Euro Fiyatları - Resim : 3

DOLAR VE EURO GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dolar alış fiyatı: 36,4884 Satış fiyatı: 36,4961

Euro alış fiyatı: 39,4298 Satış fiyatı: 39,4725

ALTIN FİYATLARI Son Dakika: İslam Memiş Gram Altın için Net Konuştu: Ekranda O Rakamı Görürseniz Korkmayın!ALTIN FİYATLARI Son Dakika: İslam Memiş Gram Altın için Net Konuştu: Ekranda O Rakamı Görürseniz Korkmayın!Ekonomi

Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Oldu? SON DAKİKA Açıklaması: Yüzde 45’e Gerilemişti, Politika Faizi Mart Ayında…Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Oldu? SON DAKİKA Açıklaması: Yüzde 45’e Gerilemişti, Politika Faizi Mart Ayında…Ekonomi

Merkez Bankası Kararı Öncesi Altın ve Dolarda Son Durum... Altın ve Dolar Güne Nasıl Başladı?Merkez Bankası Kararı Öncesi Altın ve Dolarda Son Durum... Altın ve Dolar Güne Nasıl Başladı?Ekonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Merkez Bankası Dolar Euro Altın Gram Altın
Son Güncelleme:
İçecek Kutuları Neden Daima Yuvarlak? Nedeni Meğer Buymuş İçecek Kutuları Neden Daima Yuvarlak? Nedeni Meğer Buymuş
Yüksek Site Aidatlarına Neşter! Çalışma Başlatıldı, Kalem Kalem Hesaplanacak: O Belgeyi Almak Zorunlu Oluyor Yüksek Site Aidatlarına Neşter!
Bitcoin için Kritik İmza! ABD'den Sürpriz 'Kirpto Para' Hamlesi: Yeni Dönem Resmen Başladı İmzayı Resmen Attı! Bitcoin'de Yeni Dönem, Fiyatlar...
10 Yaş Altındaki En Güvenilir ve Dayanıklı Otomobiller Listelendi! İlana Koyar Koymaz Satılıyor 10 Yaş Altındaki En Güvenilir ve Dayanıklı Otomobiller Listelendi! İlana Koyar Koymaz Satılıyor
ÇOK OKUNANLAR
Mimar Ece Gürel'den Acı Haber Mimar Ece Gürel'den Acı Haber
Borsa İstanbul'dan Müthiş Performans! Dünyanın Bir Numarası Oldu: Sadece 5 Günde Yüzde 8'e Yakın Yükseliş Borsa İstanbul Dünyanın Bir Numarası Oldu
Müge Anlı Acı Gerçeği Canlı Yayında Anlattı! Ece Gürel'in Ölümünde Kahreden Detay Müge Anlı Acı Gerçeği Canlı Yayında Anlattı
Bakanlık, Vedat Milor İçin Harekete Geçti... Gerekçe: Kent Lokantası Bakanlıktan Vedat Milor Hakkında Soruşturma
Antalya'da Dev Çatlaklar Oluşan Bina Tahliye Edildi Antalya'da Bir Bina Tahliye Edildi