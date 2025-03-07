Dolar, Euro ve Altında Son Durum... işte 7 Şubat Cuma Altın, Dolar ve Euro Fiyatları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayı faiz kararını dün açıklamıştı. TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan yılın ikinci Para Politikası toplantısında Merkez Bankası faiz indirimini sürdürerek politika faizini 250 baz puan daha düşürmüştü.

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında altın, dolar ve euro piyasasındaki son durum da belli oldu. Altın, dolar, euro güne nasıl başladı? İşte 7 Şubat Cuma piyasa fiyatları…

GRAM, ÇEYREK, ONS ALTIN NE KADAR?

Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde alış fiyatı 3.417,11 TL olan gram altın bugün güne 3.414,43 TL ile alış fiyatı ile başladı.

Gram altın alış fiyatı: 3.414,43 TL Satış fiyatı: 3.414,82

Çeyrek altın alış fiyatı: 5.462,66 TL Satış fiyatı: 5.583,70

Ons altın alış fiyatı: 2.909,86 Satış fiyatı: 2.913,20

DOLAR VE EURO GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dolar alış fiyatı: 36,4884 Satış fiyatı: 36,4961

Euro alış fiyatı: 39,4298 Satış fiyatı: 39,4725

Kaynak: Haber Merkezi