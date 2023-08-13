Köpük fiyat eriyince tablo değişti: Ev sahiplerinden yeni hamle

Konut satışlarında beş aydır gerileme sürüyor. Geçtiğimiz aylarda indirime yanaşmayanlar, yaşanan durgunluk nedeniyle pazarlık kapısını açıyor.

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Köpük fiyat eriyince tablo değişti: Ev sahiplerinden yeni hamle

Konut satışlarında beş aydır gerileme sürüyor. Son açıklanan haziran verilerine göre yıllık düşüş yüzde 44.4 olurken, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22.1 gerileme görüldü.

Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre, hızla artan fiyatlar ve krediye ulaşma sorunu alıcılara zorunlu fren yaptırırken, ev sahipleri de yeni şartlara uyum sağlamak zorunda kaldı.

Sektör temsilcilerinin verdiği bilgilere göre, piyasanın canlı olduğu dönemde gerçeklikten uzak hızla fiyatları artıranlar bu dönemde düşürmek zorunda kalıyor. Geçtiğimiz aylarda indirime yanaşmayanlar, yaşanan durgunluk nedeniyle pazarlık kapısını açıyor.

KÖPÜK FİYAT ERİYOR

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, tüm piyasayı etkileyen bir fiyat düşüşü olmadığını, ancak hatalı fiyatlama yapanların bugün rakamları düşürmek zorunda kaldığını söyledi. Akdoğan, şöyle devam etti:

"Talep çok canlıyken ikinci el konutta piyasa gerçekleriyle örtüşmeyen fiyatlar istendi. Bugün gelinen noktada o ev sahipleri fiyatları düşürüyor.

Yani köpük fiyatlar eriyor. Bir de son haftalarda pazarlık marjı yükseldi. Birkaç ay önce her hafta zam yapan, indirim taleplerini reddeden satıcılar bugün pazarlığa oturuyor. Çünkü satışlarda ciddi gerileme var. Satıcının ihtiyaç durumuna göre rakamlar değişse de ortalama yüzde 10-15 bandında indirimler uygulanıyor."

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