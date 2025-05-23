Konut Talep Endeksi Nisan Ayında Büyük Yükseliş Gösterdi

Türkiye genelinde konut satış fiyatlarının reel bazda yıllık değişimi negatif seyretmeye devam etti. Nisan ayında reel fiyat değişimi, ülke genelinde yüzde eksi 8,9 seviyesinde gerçekleşirken, İstanbul’da yüzde eksi 8,6, Ankara’da yüzde eksi 2,8 ve İzmir’de yüzde eksi 5,9 oldu.

CARİ FİYATLARDA ENFLASYON ETKİSİ VE YILLIK ARTIŞ

Enflasyon etkisiyle cari fiyatlarda farklı bir tablo ortaya çıktı. Ülke genelinde konutların cari fiyatlarında yıllık değişim yüzde 25,6 olarak kaydedildi. Mart ayına göre bu oran 0,3 puan azaldı. Büyükşehirlerde de benzer şekilde, enflasyonun etkisiyle yüksek oranlar gözlendi.

SATILIK KONUT ARZI VE İLAN YAŞI

Satılık konut piyasasında ilanların yaş ortalaması hem ülke genelinde hem de İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yükseldi. Bu durum piyasada yeni ve taze ilan sayısının azaldığına işaret ediyor.

KONUT TALEP ENDEKSİNDE SERT ARTIŞ

Kiralık ve satılık konut talep endeksi nisan ayında aylık bazda yüzde 22,2 oranında artış gösterdi. Kiralık konut talebinde de önemli bir yükseliş oldu; kiralık talep endeksi mart ayına göre yüzde 22,9 artarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 daha yüksek seviyeye ulaştı.

KİRALIK KONUT PİYASASINDA FİYAT VE ARZ DEĞİŞİMLERİ

Yıllık bazda reel kira değişimi ülke genelinde yüzde eksi 1 olarak gerçekleşti. Kiralık konut arzındaki ilan metrekare fiyatları ise yıllık artışını sürdürmekle birlikte nisanda yüzde 36,5’e geriledi. İlan yaşlarının azalması, kiralık konut piyasasında hareketlilik olduğuna işaret etti.

REEL KONUT FİYAT ENDEKSİNDE YENİ DÖNEM

Mayıs 2020’den itibaren uzun süre artan reel konut fiyat endeksi, Temmuz 2023’ten sonra düşüşe geçti. 2024’ün kasım ve aralık aylarında sınırlı bir toparlanma yaşansa da, 2025’in ilk çeyreğinde bu yükseliş sürdürülemedi. Nisan ayında reel konut fiyat endeksi 154,8 seviyesine geriledi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE REEL FİYAT DÜŞÜŞÜ SONLANDI

İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaklaşık bir yıldır devam eden reel fiyat düşüşü 2024 sonlarında sona erdi. Kasım ve aralık aylarında fiyatlarda artış görüldü. Ancak mart ve nisan aylarında yeniden düşüş gözlendi. Nisan 2025’te reel konut fiyat endeksi İstanbul’da 152,3, Ankara’da 184,6, İzmir’de 166,4 olarak gerçekleşti.

REEL FİYATLARDAKİ DÜŞÜŞ HIZI AZALDI

Yıllık reel fiyatlardaki düşüş, 2024 Haziran ayından itibaren yavaşlama eğilimine girdi. 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından artan yıllık reel fiyatlar, mart 2023’ten sonra azalmaya başlamıştı. Nisan 2025’te yıllık fiyat değişimi yüzde eksi 8,9 seviyesinde gerçekleşirken, düşüş trendinin ivme kaybettiği dikkat çekti.

BÜYÜKŞEHİRLERDE FARKLI SEYRİYETLER

İstanbul’da yıllık reel fiyat artışı Temmuz 2022’de yüzde 89,8 ile zirve yaptıktan sonra sert düşüş yaşadı ve Nisan 2025 itibarıyla yüzde eksi 8,6’ya geriledi. İzmir’de ise Temmuz 2023’ten itibaren devam eden düşüş Nisan 2025’te yüzde eksi 5,9 olarak kayıtlara geçti. Ankara’da ise deprem etkisiyle önce yükselen reel fiyatlar, Temmuz 2023’ten sonra hızla düştü; Nisan 2025’te yüzde eksi 2,8 seviyesinde kaldı.

CARİ FİYATLARDA YILLIK DEĞİŞİMİN YAVAŞLAMASI

Cari fiyatlarda yıllık değişim oranları 2023 başından itibaren belirgin şekilde yavaşladı. Ülke genelinde ortalama konutun cari fiyat yıllık değişim oranı Nisan 2025 itibarıyla yüzde 25,6 olarak gerçekleşti. İstanbul’da yıllık fiyat değişimi yüzde 26, Ankara’da yüzde 34, İzmir’de yüzde 29,8 seviyesinde kaydedildi.

DEPREMLER SONRASI TALEP ENDEKSİ VE YENİ DÖNEM

Depremler sonrası düşüş yaşayan konut talep endeksi Kasım 2023’te 88,7 seviyesine geriledi. Aralık 2023’ten itibaren toparlanma gösteren endeks, Kasım 2024’te yeniden azalma yaşadı. Nisan 2025’te ise yüzde 22,2’lik sert artışla 172 seviyesine ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62,9 artış gösterdi.

REEL KİRALARDAKİ DEĞİŞİM

Enflasyondan arındırılmış reel kiralardaki yıllık değişim oranları uzun süredir azalma eğilimindeydi. Şubat 2023’te yüzde 86,6 ile zirve yapan reel kira artışı, Şubat 2024 itibarıyla negatif seviyelere düştü. Mayıs ayında yüzde eksi 15 olarak kaydedilen reel kira değişimi, sonrasında düşüş hızını yavaşlattı. Nisan 2025’te ise kiralık konutların reel fiyatları yıllık bazda yüzde 1 azalış gösterdi.





Kaynak: AA