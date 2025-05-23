Kur Korumalı Mevduatta Sert Gerileme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 16 Mayıs haftasına ilişkin yayımladığı verilere göre, toplam kredi hacmi 27 milyar 703 milyon lira artarak 18 trilyon 444 milyar 506 milyon liraya ulaştı. Aynı dönemde toplam mevduat ise bankalar arası dahil olmak üzere 394 milyar 668 milyon lira artışla 21 trilyon 956 milyar 634 milyon liraya yükseldi.

KKM BÜYÜKLÜĞÜ 600 MİLYAR LİRANIN ALTINA GERİLEDİ

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları'ndaki (KKM) düşüş eğilimi geçen hafta da devam etti. KKM bakiyesi, %4,8 oranında gerileyerek 29 milyar 799 milyon lira azaldı ve 596 milyar 88 milyon liraya düştü. Bu rakamla birlikte KKM’nin toplam mevduat içindeki payı %2,72 seviyesine indi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ DÜŞTÜ, TİCARİ KREDİLER YÜKSELDİ

Tüketici kredileri, aynı hafta içinde 1 milyar 915 milyon liralık azalışla 2 trilyon 257 milyar 782 milyon liraya geriledi. Bu kredilerin dağılımı incelendiğinde, 569 milyar 484 milyon lirası konut, 61 milyar 838 milyon lirası taşıt, 1 trilyon 626 milyar 460 milyon lirası ise ihtiyaç kredilerinden oluştu. Öte yandan taksitli ticari krediler 4 milyar 516 milyon lira artarak 2 trilyon 610 milyar 274 milyon liraya çıktı.

KREDİ KARTI BORÇLARINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Bireysel kredi kartı alacakları geçen hafta %0,4 oranında gerileyerek 2 trilyon 60 milyar 226 milyon liraya düştü. Söz konusu borçların 715 milyar 639 milyon lirası taksitli, 1 trilyon 344 milyar 586 milyon lirası ise taksitsiz alacaklardan oluştu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR VE ÖZ KAYNAKLARDA ARTIŞ

Bankacılık sektörünün takipteki alacakları, 2 milyar 5 milyon lira artarak 395 milyar 577 milyon liraya ulaştı. Bu tutarın 291 milyar 427 milyon lirası için özel karşılık ayrıldığı bildirildi. Aynı dönemde yasal öz kaynaklarda da 10 milyar 611 milyon liralık artış yaşandı ve toplam öz kaynaklar 3 trilyon 864 milyar 79 milyon liraya çıktı.

Kaynak: AA