Bankacılıkta Hacim Genişledi, Mevduatlar Artış Gösterdi

Söz konusu haftada, sektörün toplam mevduat hacmi 376 milyar 280 milyon 306 bin liralık yükselişle 22 trilyon 958 milyar 544 milyon 382 bin liraya çıktı. Böylece bir önceki hafta 22 trilyon 582 milyar 264 milyon 75 bin lira seviyesinde bulunan toplam mevduat, yukarı yönlü seyrini sürdürdü.

YABANCI PARA MEVDUATLARINDA SINIRLI GERİLEME

Döviz tevdiat hesaplarında ise sınırlı bir gerileme kaydedildi. Yabancı para (YP) cinsinden mevduatlar %0,6 oranında azalarak 7 trilyon 388 milyar 774 milyon 584 bin liraya düştü. Bankalarda bulunan toplam döviz mevduatı geçen hafta 229 milyar 412 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu tutarın 191 milyar 608 milyon doları yurt içi yerleşiklere ait hesaplarda toplandı. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre, yerli yatırımcının döviz mevduatında 865 milyon dolarlık bir artış yaşandı.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE GERİLEME

Aynı dönemde bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin kullandığı tüketici kredilerinde hafif bir düşüş kaydedildi. Toplam tüketici kredileri %0,2 azalarak 4 trilyon 313 milyar 325 milyon 765 bin liraya geriledi. Bu kredilerin 568 milyar 888 milyon 135 bin lirası konut, 61 milyar 770 milyon 688 bin lirası taşıt, 1 trilyon 622 milyar 829 milyon 52 bin lirası ihtiyaç kredilerinden, 2 trilyon 59 milyar 837 milyon 890 bin lirası ise bireysel kredi kartı kullanımından oluştu.

KREDİ HACMİNDE 51 MİLYAR LİRALIK ARTIŞ

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de söz konusu haftada artış gösterdi. Toplam kredi hacmi 51 milyar 186 milyon 342 bin lira yükselerek 17 trilyon 883 milyar 108 milyon 566 bin liraya çıktı. Böylece kredi büyümesi, mevduat artışıyla paralel şekilde genişlemeye devam etti.

Kaynak: AA