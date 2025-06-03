Kocaeli'de İlk Hasat Başladı! Kendine Has Lezzetiyle Pazarda Fark Yaratıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Alternatif Ürün Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi" kapsamında çiftçilere sunduğu yüzde 50 hibeli malzeme ve ekipman desteği, üreticilerin yüzünü güldürdü. Bu destek sayesinde, çiftçilerin üretim maliyetleri önemli ölçüde azalarak, üretimin daha verimli ve karlı hale gelmesi sağlandı.

MALİYETİ YARIYA DÜŞTÜ

Karamürsel Akçat'ta çiftçilik yapan Ali Öztürk, bu destekler sayesinde çilek üretimine başladığını belirtti. Öztürk, piyasadaki yüksek maliyetlere rağmen, Büyükşehir Belediyesi'nden aldıkları malç naylonu ve damlama kurulumu gibi malzemeleri yarı fiyatına temin ettiklerini, böylece üretim maliyetlerini dörtte bir oranında düşürdüklerini ifade etti. Bu durumun, piyasada daha rekabetçi olmalarını sağladığını vurguladı.

YÜKSEK VERİMLİ ALBİON ÇİLEĞİ

Çiftçiler, hastalıklara dayanıklı, birim alandan yüksek verim alınan, saklama ve pazar şartlarına dayanıklı Albion çilek çeşidiyle karlı bir üretim gerçekleştiriyor. Albion çileğinin nötr gün bitkisi olması sayesinde, Kocaeli'deki iklim şartlarına göre yılda 5-7 aya kadar verim alınabiliyor.

Ali Öztürk, daha önce serası olmadığı için kar yağışında çileklerin çürüdüğünü ancak Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 50 hibeli sera desteğinden yararlandıktan sonra artık kayıplarının olmayacağını dile getirdi. Serada yetişen çileklerin kalitesinin ve verimliliğinin arttığını belirten Öztürk, sulamanın da Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı sulama barajı ve kanallarından yapıldığını ekledi.

Öztürk, gençleri çilek üreticiliğine yönelmeye davet ederken, Karamürsel Akçat'ta yetişen Albion cinsi çileklerinin kendine has aroması ve lezzetiyle fark yarattığını ve tüm çilek severleri bu eşsiz tadı yerinde görmeye ve tatmaya beklediklerini söyledi.

Kaynak: İHA