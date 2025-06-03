Kurban Bayramı Öncesi Harekete Geçildi! Bu Hataya Düşen Yandı, 63 Bin Lira Para Cezası Var

VERGİ MUAFİYETİ DE KALKACAK

Saruhan Yağmur, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan bu konuyla ilgili bir genelge yayımlandığını belirterek, kasaplık dışındaki meslek gruplarının kıyma çekmesi halinde vergi muafiyetlerinin iptal edileceğini söyledi. Denetimlerin bayram öncesi sıklaştırılacağını açıklayan Yağmur, “Her yer kasap doluyor. Bu yıl sahada olacağız. Kimse mesleğini aşmasın” diye konuştu.