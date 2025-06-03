Kurban Bayramı Öncesi Harekete Geçildi! Bu Hataya Düşen Yandı, 63 Bin Lira Para Cezası Var
Kurban Bayramı yaklaşırken, uzmanlardan ve meslek odalarından kritik uyarılar gelmeye başladı. İzinsiz ve hijyen koşullarına aykırı şekilde kıyma çekimi yapan kişi ve işletmelerin 63 bin liraya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacağı bildirildi.
Kaynak: DHA
Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, bayram dönemlerinde sıklıkla karşılaşılan yetkisiz kıyma çekimi uygulamalarının halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini vurguladı. Manavoğlu, mahalle aralarında veya seyyar biçimde, hijyen kurallarına uymadan yapılan kıyma çekiminin ciddi sağlık riskleri barındırdığını belirterek, mikroorganizma bulaşma riskine dikkat çekti.
MAKİNE VAR DİYE HERKES KIYMA ÇEKEMEZ
Ali Manavoğlu, düşük maliyetle kıyma çektirmek isteyen vatandaşların, bakım ve temizlikten uzak makinelerle çalışan merdiven altı işletmeleri tercih etmemesi gerektiğini söyledi. Kurban etlerinin parçalanması, muhafazası ve kıyma haline getirilmesinin yalnızca uygun hijyen koşullarında ve yetkili kasap dükkanlarında yapılması gerektiğini hatırlattı.
CEZALAR AĞIR: 63 BİN LİRAYA KADAR YÜKSELİYOR
Yetkisiz kişilerin kıyma çekmesi durumunda 21.006 lira idari para cezası uygulanırken, hijyen kurallarına uymayan ortamlar için ayrıca 42.076 lira ceza kesiliyor. Toplamda 63.082 liraya ulaşan bu cezalar, ilgili bakanlıklar ve belediyelerin denetimleriyle uygulanıyor.
ESNAFA UYARI: “HERKES KENDİ İŞİNİ YAPSIN”
Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur da benzer uyarılarda bulundu. Geçmiş bayramlarda berber, tamirci hatta kuaförlerin bile kıyma makinesi kurarak kıyma çekimi yaptığına dikkat çeken Saruhan Yağmur, bu uygulamalara artık izin verilmeyeceğini ve ağır cezaların yolda olduğunu belirtti.
VERGİ MUAFİYETİ DE KALKACAK
Saruhan Yağmur, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan bu konuyla ilgili bir genelge yayımlandığını belirterek, kasaplık dışındaki meslek gruplarının kıyma çekmesi halinde vergi muafiyetlerinin iptal edileceğini söyledi. Denetimlerin bayram öncesi sıklaştırılacağını açıklayan Yağmur, “Her yer kasap doluyor. Bu yıl sahada olacağız. Kimse mesleğini aşmasın” diye konuştu.