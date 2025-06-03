Durum Vahim... Vatandaşın Bankalara Olan Borcu 4 Trilyon 502 Milyar Liraya Ulaştı

Türkiye’deki ekonomik darboğaz sürerken vatandaşların bankalara olan borçlarının toplamı katlanarak artıyor. Konuyu bir kez daha gündeme getiren CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu durumun toplumun her kesimini derinden etkilediğini söyledi.

Vatandaşın bankalara toplam borcunun 2024’te 3 trilyon 937 milyar lira olduğunu ve 2025 yılı mayıs ayı itibarıyla 4 trilyon 502 milyar liraya ulaştığını belirten Gürer, “Bu rakam, vatandaşlarımızın ekonomik yükünün her geçen gün daha da ağırlaştığını göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Takipteki borçlara ilişkin de dikkat çeken bilgiler veren Gürer, 2024 yılında 111 milyar 696 milyon lira olan takipteki borçların, 2025 yılının 25 Mayıs haftasında 167 milyar 437 milyon liraya çıktığını kaydetti.

'ASGARİ ÜCRETLİ KURBAN KESEMEZ DURUMA DÜŞTÜ'

Gürer, borçların ödenemez hale geldiğini söyleyerek, iktidara asgari ücret ve maaş artışlarının enflasyon karşısında erimesinin önüne geçilmesi çağrısı yaptı.

Gürer, faturanın vatandaşa kesildiğini belirterek, “Bir yandan yüksek enflasyon, bir yandan da zamlarla artan hayat pahalılığı, halkımızın yaşamını giderek zorlaştırıyor. Asgari ücret artışları ve maaş düzenlemeleri yetersiz olduğu gibi, bu artışlar kısa sürede enflasyon karşısında anlamını yitiriyor. Mutlaka emekli maaşları artırılması yanında Asgari ücrette temmuz ayında enflasyona göre artış sağlanmalıdır. Vatandaşlarımız, temel ihtiyaçlarını karşılamak için bile borçlanmak zorunda kalıyor, Emekliden sonra asgari ücretli dahi kurban kesemez duruma düşürülmüştür. İşçi, çiftçi, esnaf, işsiz, emekli ve de dar gelirliler içine düşürüldüğü durum can acıtıcıdır” dedi.