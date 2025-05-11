Koç Holding'den Yeni Rekor

Koç Holding A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle sermaye yapısında önemli bir değişikliğe gitti. Şirket, gerçekleştirdiği genel kurul toplantısında aldığı kararla kayıtlı sermaye tavanını yüzde 100 oranında artırarak 5 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltti. Bu karar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Ticaret Bakanlığı’nın onayıyla birlikte resmen yürürlüğe girdi.

Koç Holding'den Yeni Rekor

Koç Holding tarafından alınan karar doğrultusunda, şirketin kayıtlı sermaye sistemine ilişkin geçerlilik süresi de uzatıldı. Yapılan esas sözleşme değişikliği ile birlikte kayıtlı sermaye sistemi 31 Aralık 2029 tarihine kadar geçerli olacak. Bu adım, Koç Holding’in uzun vadeli büyüme planları ve yatırım stratejileri doğrultusunda atılmış önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

GENEL KURULDA OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Yönetim kurulunun 16 Ocak 2025 tarihinde aldığı karar sonrası başlatılan süreçte, 24 Ocak’ta SPK’dan gerekli onay alınmıştı. Sermaye tavanının artırılması yönündeki öneri, 3 Nisan 2025 tarihinde düzenlenen olağan genel kurul toplantısında ortakların oybirliği ile kabul edildi.

Koç Holding'den Yeni Rekor - Resim : 1

Şirketin esas sözleşmesinin altıncı maddesinde yapılan bu değişiklik, Koç Holding’in önümüzdeki dönemlerde olası sermaye artırımı planları için önemli bir hareket alanı sağladı.

YENİ STRATEJİLER İÇİN KAPILAR ARALANDI

Koç Holding’in kayıtlı sermaye tavanında gerçekleştirdiği bu artış, şirketin gelecek dönemde atacağı stratejik adımlara ilişkin beklentileri de artırdı. Şirketin bu hamlesiyle birlikte yeni yatırımlar yapabileceği, olası şirket satın alımları gerçekleştirebileceği ya da hissedarlarına yönelik farklı değer yaratma yolları izleyebileceği öngörülüyor. Piyasalar, Koç Holding’in bu stratejik adımının önümüzdeki süreçte nasıl şekilleneceğini yakından izlemeye devam ediyor.

24 Aydır Sürekli Kazandıran Tek Yatırım Aracı Oldu! Yatırımcısı Arkasına Yaslanıp 2 Yıldır Para Sayıyor24 Aydır Sürekli Kazandıran Tek Yatırım Aracı Oldu! Yatırımcısı Arkasına Yaslanıp 2 Yıldır Para SayıyorEkonomi

Tapu Sahipleri Dikkat! Bakanlık Harekete Geçti, Tek Tek Yazı Göndermeye Başladı! Bu Hataya Düşen YandıTapu Sahipleri Dikkat! Bakanlık Harekete Geçti, Tek Tek Yazı Göndermeye Başladı! Bu Hataya Düşen YandıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Koç Holding Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) Hisse
Uygun Kahvaltı Hangi Yiyeceklerden Oluşur? Beslenme Uzmanları Açıkladı Uygun Kahvaltı Hangi Yiyeceklerden Oluşur? Beslenme Uzmanları Açıkladı
Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor
Faizsiz Evlilik Kredisine ‘Çocuk’ Düzenlemesi: Doğum Yapanın Borcu Silinecek Faizsiz Evlilik Kredisine ‘Çocuk’ Düzenlemesi: Doğum Yapanın Borcu Silinecek
Haksız Fiyat Artışına Af Yok: 5 Büyük Zincir Markete Büyük Ceza Haksız Fiyat Artışına Af Yok: 5 Büyük Zincir Markete Büyük Ceza
ÇOK OKUNANLAR
Tapu Sahipleri Dikkat! Bakanlık Harekete Geçti, Tek Tek Yazı Göndermeye Başladı! Bu Hataya Düşen Yandı Tapu Sahipleri Dikkat! Bakanlık Harekete Geçti, Tek Tek Yazı Göndermeye Başladı
ATM'lerde Sistem Tümden Değişti! Bu İşlemler İçin Artık Şubeye Gitmeye Gerek Yok ATM'lerde Sistem Tümden Değişti! Bu İşlemler İçin Artık Şubeye Gitmeye Gerek Yok
Aylardır Kapalı Olan KFC Ve Pizza Hut Hakkında Flaş Gelişme! Türkiye Pazarına Yeniden Dönüyor Aylardır Kapalı Olan KFC Ve Pizza Hut Hakkında Flaş Gelişme! Türkiye Pazarına Yeniden Dönüyor
24 Aydır Sürekli Kazandıran Tek Yatırım Aracı Oldu! Yatırımcısı Arkasına Yaslanıp 2 Yıldır Para Sayıyor 24 Aydır Sürekli Kazandıran Tek Yatırım Aracı Oldu! Yatırımcısı Arkasına Yaslanıp Para Saydı
Emekli Promosyonlarında Vites Yükseldi! O Banka Rekor Promosyonunu Duyurdu Emekli Promosyonlarında Vites Yükseldi! Rekoru Duyurdular