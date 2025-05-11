Koç Holding'den Yeni Rekor

Koç Holding tarafından alınan karar doğrultusunda, şirketin kayıtlı sermaye sistemine ilişkin geçerlilik süresi de uzatıldı. Yapılan esas sözleşme değişikliği ile birlikte kayıtlı sermaye sistemi 31 Aralık 2029 tarihine kadar geçerli olacak. Bu adım, Koç Holding’in uzun vadeli büyüme planları ve yatırım stratejileri doğrultusunda atılmış önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

GENEL KURULDA OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Yönetim kurulunun 16 Ocak 2025 tarihinde aldığı karar sonrası başlatılan süreçte, 24 Ocak’ta SPK’dan gerekli onay alınmıştı. Sermaye tavanının artırılması yönündeki öneri, 3 Nisan 2025 tarihinde düzenlenen olağan genel kurul toplantısında ortakların oybirliği ile kabul edildi.

Şirketin esas sözleşmesinin altıncı maddesinde yapılan bu değişiklik, Koç Holding’in önümüzdeki dönemlerde olası sermaye artırımı planları için önemli bir hareket alanı sağladı.

YENİ STRATEJİLER İÇİN KAPILAR ARALANDI

Koç Holding’in kayıtlı sermaye tavanında gerçekleştirdiği bu artış, şirketin gelecek dönemde atacağı stratejik adımlara ilişkin beklentileri de artırdı. Şirketin bu hamlesiyle birlikte yeni yatırımlar yapabileceği, olası şirket satın alımları gerçekleştirebileceği ya da hissedarlarına yönelik farklı değer yaratma yolları izleyebileceği öngörülüyor. Piyasalar, Koç Holding’in bu stratejik adımının önümüzdeki süreçte nasıl şekilleneceğini yakından izlemeye devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi