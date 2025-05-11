24 Aydır Sürekli Kazandıran Tek Yatırım Aracı Oldu! Yatırımcısı Arkasına Yaslanıp 2 Yıldır Para Sayıyor

Merkez bankalarının altın rezervlerini artırma eğiliminde olması ve bireysel yatırımcıların talebindeki artış da ons altın fiyatını yukarı çekti. Son olarak, ABD'nin Çin'e yönelik tarifeleri artırması ve iki ülke arasındaki ticari tansiyonun yükselmesiyle birlikte değerli metale olan talep zirve yaptı. Tüm bu gelişmelerin etkisiyle ons altın fiyatı 3.500 doları aşarak tarihi bir seviyeye ulaştı.