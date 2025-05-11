24 Aydır Sürekli Kazandıran Tek Yatırım Aracı Oldu! Yatırımcısı Arkasına Yaslanıp 2 Yıldır Para Sayıyor
Son iki yılda yatırımcıların yüzünü güldüren tek araç olarak öne çıkan külçe altın, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazında değerlendirildiğinde üst üste 24 ay boyunca yatırımcısına reel getiri sunmayı başardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Küresel ekonomide artan belirsizlikler ve jeopolitik çatışmalar, altının "güvenli liman" kimliğini bir kez daha öne çıkardı. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail’in Gazze’deki operasyonları ve İsrail-İran arasındaki artan gerilim gibi olaylar, yatırımcıların riskten kaçınarak yöneldiği başlıca araçlardan birinin altın olmasına neden oldu.
Merkez bankalarının altın rezervlerini artırma eğiliminde olması ve bireysel yatırımcıların talebindeki artış da ons altın fiyatını yukarı çekti. Son olarak, ABD'nin Çin'e yönelik tarifeleri artırması ve iki ülke arasındaki ticari tansiyonun yükselmesiyle birlikte değerli metale olan talep zirve yaptı. Tüm bu gelişmelerin etkisiyle ons altın fiyatı 3.500 doları aşarak tarihi bir seviyeye ulaştı.
KÜLÇE ALTIN ZİRVEYE YERLEŞTİ
TÜİK’in nisan ayı verileri, yatırım araçlarının yıllık bazda reel getirilerini ortaya koydu. Yİ-ÜFE’ye göre yapılan değerlendirmede külçe altın, yüzde 31,17 oranında reel getiriyle listenin başında yer aldı. Onu, yüzde 16,26 ile brüt mevduat faizi ve yüzde 0,90 ile avro izledi.
Diğer yandan, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,91, Amerikan doları yüzde 3,80 ve BIST 100 endeksi yüzde 20,29 oranında yatırımcıya kaybettiren araçlar arasında yer aldı.
MEVDUAT 6 AYDA, DİBS 3 AYDA REEL GETİRİ SUNABİLDİ
Son iki yılın performansına bakıldığında, yıllık bazda Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde sadece külçe altın, 24 ayın tamamında pozitif reel getiri sağlayarak dikkat çekici bir istikrar gösterdi. BIST 100 endeksi bu sürenin 16 ayında reel kazanç sağlarken, dolar 10 ayda, avro ise 12 ayda yatırımcısını sevindirdi. Mevduat faizi sadece 6 ayda, DİBS ise sadece 3 ayda Yİ-ÜFE'yi aşarak reel getiri sunabildi.