Tapu Sahipleri Dikkat! Bakanlık Harekete Geçti, Tek Tek Yazı Göndermeye Başladı! Bu Hataya Düşen Yandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gayrimenkul satışlarındaki vergi kayıplarını önlemeye yönelik yeni bir denetim süreci başlattı. Gelir İdaresi Başkanlığı, konut satışında tapu harcını düşük göstererek vergi kaçırdığı tespit edilen yüz binlerce kişi için harekete geçti.
Kaynak: Haber Merkezi
Alıcı ve satıcı adreslerine gönderilen tebligatlarla, usulsüz satış işlemleri hakkında açıklama isteniyor. Tespit edilen farklar, faiziyle birlikte tahsil edilecek.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ TARAMA SİSTEMLERİ DEVREDE
Gelir İdaresi Başkanlığı, yapay zeka destekli sistemler aracılığıyla son beş yıla ait satış işlemlerini tarayarak şüpheli durumları belirledi. Gerçek satış bedeli yerine belediyelerin belirlediği rayiç bedel üzerinden işlem yapan alıcı ve satıcılar, ifadeye çağrılıyor. İzah sunmayanlar için yüksek miktarda para cezası uygulanabileceği bildirildi.
ALICI VE SATICI ORTAK SORUMLU
Mevzuata göre, gayrimenkul satışlarında tapu harcı satış bedelinin yüzde 4’ü oranında alınırken, bu tutar alıcı ve satıcı arasında eşit şekilde paylaştırılıyor. Ancak uygulamada çoğu zaman satıcı bu bedelin tamamını ödüyor. Taraflar, aralarında yaptıkları anlaşmalarla tapu satış bedelini düşük göstererek harç miktarını azaltma yoluna gidiyor.
USULSÜZLÜK TESPİTİNDE FAİZLİ TAHSİLAT
Satış bedelinin düşük gösterildiği işlemlerde taraflara gönderilen tebligatlar ile izahat isteniyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, usulsüzlük tespit edilmesi halinde, eksik beyan edilen tutarın faiziyle birlikte ödenmesini talep edecek. Tespit edilen taraflar, 15 gün içinde vergi dairelerine veya dijital vergi dairesine başvurarak farkı kapatabilecek.
PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ DEVREDE
İnceleme sürecinde doğrudan bir ceza uygulanmazken, taraflara pişmanlık hükümlerinden faydalanmaları yönünde bilgilendirme yapılıyor. Tebligatlarda, taşınmazın adresi, beyan edilen tapu harcı matrahı ve satış bedelinin piyasa şartlarına göre düşük olduğu bilgileri yer alıyor. Vergi farkının ödenmesi tavsiye ediliyor.
DEĞER BARIŞI VE TAPU HARÇLARINDA DÜZENLEME BEKLENİYOR
Uzmanlara göre, gayrimenkul satışlarında doğru beyan sistemine geçiş için “değer barışı” yapılmasına ihtiyaç var. Müteahhitlerin satış sırasında düşük gösterdiği bedeller, sonraki el değiştirmelerde de düşük kalıyor. Bu nedenle hem değer artış kazancına ilişkin düzenlemeler hem de tapu harçlarında makul seviyelere indirim yapılması gerektiği ifade ediliyor.
UYGULAMA PİLOT İLLERDEN YAYGINLAŞIYOR
Denetim süreci İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük illerde başlatıldı. Sürecin zamanla diğer illere de yayılacağı belirtiliyor. Yetkililer, vatandaşların gerçek değerler üzerinden beyanda bulunarak, beyanname vermelerini tavsiye ediyor.
TAPU HARCI ORANLARI NE KADAR?
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı yüzde 2 oranında tapu harcı tahsil ediliyor. Beyan edilen devir bedelinin emlak vergisi değerinden düşük olması halinde ise harç, emlak vergisi değeri üzerinden hesaplanıyor. Düşük beyan tespiti durumunda eksik tahsil edilen harç ayrıca tahsil ediliyor.