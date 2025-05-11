Tapu Sahipleri Dikkat! Bakanlık Harekete Geçti, Tek Tek Yazı Göndermeye Başladı! Bu Hataya Düşen Yandı

ALICI VE SATICI ORTAK SORUMLU

Mevzuata göre, gayrimenkul satışlarında tapu harcı satış bedelinin yüzde 4’ü oranında alınırken, bu tutar alıcı ve satıcı arasında eşit şekilde paylaştırılıyor. Ancak uygulamada çoğu zaman satıcı bu bedelin tamamını ödüyor. Taraflar, aralarında yaptıkları anlaşmalarla tapu satış bedelini düşük göstererek harç miktarını azaltma yoluna gidiyor.

USULSÜZLÜK TESPİTİNDE FAİZLİ TAHSİLAT

Satış bedelinin düşük gösterildiği işlemlerde taraflara gönderilen tebligatlar ile izahat isteniyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, usulsüzlük tespit edilmesi halinde, eksik beyan edilen tutarın faiziyle birlikte ödenmesini talep edecek. Tespit edilen taraflar, 15 gün içinde vergi dairelerine veya dijital vergi dairesine başvurarak farkı kapatabilecek.