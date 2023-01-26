KKM'de 'vergisi istisnası' güncellemesi

Şirketlerin TL cinsi kur korumalı mevduatlarına (KKM) uygulanan kurumlar vergisi istisnası, 2022 yıl sonunu kapsayacak şekilde genişletildi.

Buna göre, şirketlerin 31 Aralık 2022 itibarıyla bilançolarında bulunan yabancı paralar da KKM ile getirilen vergi istisnasından yararlanabilecek.

CUMHURBAŞKANI'NA YETKİ VERİLMİŞTİ

Düzenleme ilk çıktığında dönüşüm için 31 Aralık 2021 tarihli mevduatlar dikkate alınmış, Cumhurbaşkanına bu süreyi uzatma yetkisi verilmişti. Cumhurbaşkanı bu yetki ile süreyi son olarak 30 Eylül 2022 tarihine uzatmıştı.

KKM’de olası yeni süre uzatımı için kanuni düzenlemeye ihtiyaç bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem