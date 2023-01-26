Gram altında yeni rekor: Altının ons fiyatında son 10 ayın zirvesi

Fed'in önümüzdeki hafta para politikası toplantısında agresif parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatabileceğine dair beklentiler altın fiyatlarını destekledi.

Bu gelişmelerle altının ons fiyatının bin 946 dolarla son 10 ayın zirvesine tırmanırken, gram altın bin 176 seviyesine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 941 TL'den alınırken, bin 959 TL'den satılmaya başladı.

GÖZLER FED'DE

Öte yandan Fed'in gelecek hafta politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, mart toplantısında da 25 baz puanlık faiz artış ihtimalinin güçlü olduğu öne çıkmaya başladı.

Kaynak: Gerçek Gündem