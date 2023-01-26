Gram altında yeni rekor: Altının ons fiyatında son 10 ayın zirvesi

Son dakika haberi... Zayıflayan dolarla birlikte altının ons fiyatının bin 946 dolarla son 10 ayın zirvesine tırmanırken, gram altın yeni güne rekorla başladı.

Son Güncelleme:
Gram altında yeni rekor: Altının ons fiyatında son 10 ayın zirvesi

Fed'in önümüzdeki hafta para politikası toplantısında agresif parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatabileceğine dair beklentiler altın fiyatlarını destekledi.

Bu gelişmelerle altının ons fiyatının bin 946 dolarla son 10 ayın zirvesine tırmanırken, gram altın bin 176 seviyesine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 941 TL'den alınırken, bin 959 TL'den satılmaya başladı.

GÖZLER FED'DE

Öte yandan Fed'in gelecek hafta politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, mart toplantısında da 25 baz puanlık faiz artış ihtimalinin güçlü olduğu öne çıkmaya başladı.

Dolarda Fed etkisi: Yön arayışı sürüyor!Dolarda Fed etkisi: Yön arayışı sürüyor!Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Altın
Son Güncelleme:
Dolarda Fed etkisi: Yön arayışı sürüyor! Ekonomi 26 Ocak 2023 09:39
Euro güne rekorla başladı! Ekonomi 26 Ocak 2023 09:14
Meclis lokantasına zam geldi: Fiyatlar gündem oldu Güncel 26 Ocak 2023 07:25
Aktaş: Öyle bir seçim yapılacak ki her şey değişecek Ekonomi 26 Ocak 2023 07:22
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji uzmanı tarih verip açıkladı: Bu defa çok etkili geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih verip açıkladı: Bu defa çok etkili geliyor!
Oğuzhan Uğur, Fatih Terim'den özür diledi: 'R yapıyorum, gençliğime ver hocam' Oğuzhan Uğur, Fatih Terim'den özür diledi: 'R yapıyorum, gençliğime ver hocam'
Talepleri düzenlemeye girdi: EYT ile birlikte emekli olabilecekler EYT ile birlikte emekli olabilecekler
EYT emeklisinin alacağı net ücretler belli oldu: Maaş, yıllara göre değişiyor mu? EYT emeklisinin alacağı net ücretler belli oldu: Maaş, yıllara göre değişiyor mu?
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızları ilk kez görüntülendi! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızları ilk kez görüntülendi!