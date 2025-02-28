Kira Geliri Beyannamesi Verme Süreci Başlıyor

2024 yılı için konutlardan yıllık 33 bin lira, iş yerlerinden ise 230 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden mülk sahipleri, gelir vergisi ödemekle yükümlü olacak. Bu tutarların altında gelir elde edenler ise beyanname vermeyecek.

KİRACILAR İÇİN "KİRA BİLDİRİM FORMU" UYGULAMASI

Kiracılar, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da "kira bildirim formu" doldurabilecek. Dijital Vergi Dairesi’ne üye olanlar, sistem üzerinden kullanıcı bilgileriyle giriş yaparak forma erişebilirken, e-Devlet şifresiyle de bilgilere ulaşabilecek. Bu uygulama sayesinde mülk sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleri ile kiracıların bildirdiği bilgiler karşılaştırılacak ve olası vergi kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanacak.

BEYANNAME NASIL VERİLECEK?

Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) "gib.gov.tr" adresinden "hazır beyanname sistemini" kullanarak beyannamelerini doldurabilecek. Ayrıca, Dijital Vergi Dairesi üzerinden de işlemler gerçekleştirilebilecek.

Birden fazla kişinin ortak olduğu mülklerde, her bir ortak kendi payına düşen kira gelirini ayrı ayrı beyan etmek zorunda olacak. Aile bireyleri de sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için bireysel beyanname verecek.

Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kartlılar ve yabancı kimlik numarası sahibi bireyler, dış temsilciliklerden e-Devlet şifresi alarak beyannamelerini sistem üzerinden iletebilecek. "Hazır Beyan" mobil uygulaması aracılığıyla da beyanname gönderme imkanı bulunuyor.

ZAMANINDA BEYANNAME VERMEYENE CEZA UYGULANACAK

Beyanname sürecini tamamlayan mükellefler, tahakkuk eden vergiyi Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) üzerinden ya da anlaşmalı bankalar, vergi daireleri ve PTT şubeleri aracılığıyla ödeyebilecek.

2024 takvim yılına ilişkin kira gelirleri için hesaplanan gelir vergisi, 2025 yılının nisan ve temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenecek. Birinci taksit 2 Nisan, ikinci taksit ise 31 Temmuz’a kadar yatırılacak.

Elektronik ortamda verilmesi zorunlu olan beyannameleri süresinde iletmeyen mükelleflere özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Ayrıca, verginin süresinde tahakkuk ettirilmemesi halinde vergi ziyaı cezası da kesilecek.

Kaynak: AA