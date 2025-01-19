Kartla Ödeme Kabul Etmeyenler Dikkat! Kritik Açıklama Geldi

Gelir İdaresi Başkanlığı, alışverişlerde kredi kartı veya banka kartı kabul etmeyip nakit ödeme talep eden işletmelerle ilgili açıklama yaptı. Bunun cezai yaptırımı olduğunu hatırlatan GİB, vatandaşlara böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarında şikayette bulunmaları konusunda çağrı yaptı.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Son Güncelleme:
Kartla Ödeme Kabul Etmeyenler Dikkat! Kritik Açıklama Geldi

Vatandaş, mal ve hizmet alımlarında zaman zaman bazı işletmelerin kartla ödeme konusunda sorun çıkarmasından hoşnutsuzluk duyarken, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) konuyla ilgili bir açıklama geldi. GİB'in yayınladığı videoda, kredi veya banka kartı ile ödeme kabul etmeyip nakit ödeme talep eden işletmelere ceza verildiği vurgulandı.

Kartla Ödeme Kabul Etmeyenler Dikkat! Kritik Açıklama Geldi - Resim : 1

Söz konusu videoda, "Perakende mal ve hizmet satışı yapan işletmelerin, yeni nesil ödeme kaydedici cihazı kullanması ve banka ile kredi kartıyla ödeme kabul etmesi zorunlu hale geldi. Vatandaşların kartla ödeme taleplerini çeşitli sebeplerle kabul etmeyen mükellefler her bir tespit için ayrı ayrı cezalandıracak" ifadelerine yer verildi.

NAKİTTE ISRAR EDENLERİ BİLDİRİN

Ceza bedelinin 1. sınıf tüccarlar için 28 bin lira, 2. sınıf tüccarlar için ise 14 bin lira olduğu bildirildi. Videonun sonunda ise "Mal ve hizmet alımlarınızda kartla ödeme kabul etmeyip nakit talep eden işletmeleri Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirin" çağrısı yapıldı.

Kartla Ödeme Kabul Etmeyenler Dikkat! Kritik Açıklama Geldi - Resim : 2

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ NEDİR?

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz; teknik özellikleri Gelir İdaresi Başkanlığı'nca belirlenen, yazar kasa olarak bilinen klasik ödeme kaydedici cihazlar ile alışverişlerde bankacılık kartları için kullanılan POS cihazlarının özelliklerini bir arada bulunduran bir cihazdır.

250 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Sil Baştan: İşte Banka Banka Geri Ödeme Planı250 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Sil Baştan: İşte Banka Banka Geri Ödeme PlanıEkonomi
Merkez Bankası Açıkladı, Faizler Düştü: Banka Kredileri İçin Yeni Sınırlama GeldiMerkez Bankası Açıkladı, Faizler Düştü: Banka Kredileri İçin Yeni Sınırlama GeldiEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kredi Kartı Banka Ödeme
Son Güncelleme:
Kıtır Kıtır Acı Biber Turşusu Hazırlamanın Yolu : Bakın Nasıl Hazırlanıyor Kıtır Kıtır Acı Biber Turşusu Hazırlamanın Yolu : Bakın Nasıl Hazırlanıyor
Maliye Harekete Geçti, Kayıt Dışı Sektörün Büyüklüğü Dudak Uçuklattı Hedefte E-Sigara Var
Erzurum Merkezli İnşaat Şirketi Konkordato Sürecine Girdi: Mahkeme Kararını Verdi Erzurum Merkezli İnşaat Şirketi Konkordato Sürecine Girdi: Mahkeme Kararını Verdi
Buzlu ve Kaygan Zeminlerde Botların Kaymasını Engelleyen Basit Çözüm! Bu Kadar Basit Buzlu ve Kaygan Zeminlerde Botların Kaymasını Engelleyen Basit Çözüm! Bu Kadar Basit
ÇOK OKUNANLAR
250 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Sil Baştan: İşte Banka Banka Geri Ödeme Planı 250 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Sil Baştan: İşte Banka Banka Geri Ödeme Planı
İslam Memiş'ten Son 24 Saat Uyarısı: Altın Sahipleri Pazartesi Günü Hop Oturup Hop Kalkacak İslam Memiş'ten Son 24 Saat Uyarısı: Altın Sahipleri Pazartesi Günü Hop Oturup Hop Kalkacak
Sabancı Ailesi'ndeki Çocuk Krizinde Skandal Gelişme! Hacı Sabancı'ya DNA Şoku: Gerçek Ortaya Çıktı Sabancı Ailesi'ne DNA Şoku
Borsanın 25 Yıllık Türk Devi İflas Ediyor! Büyük Holdingden Beklenmedik Karar Borsanın 25 Yıllık Türk Devi İflas Ediyor! Büyük Holdingden Beklenmedik Karar
İnan Kıraç'ın Kızı İpek Kıraç'ı Sarsan Karar! Karar Resmen Alındı İnan Kıraç'ın Kızı İpek Kıraç'ı Sarsan Karar