250 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Sil Baştan: İşte Banka Banka Geri Ödeme Planı
Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı sonrasında ikinci faiz indirimi beklentisi de ağırlık kazanmaya başladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararının ardından bankalar mevduat ve ihtiyaç kredileri gibi birçok kalemde faiz oranlarını güncelledi.
Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında faizleri birer birer düşürmeye başlayan bankalar, müşteri çekebilmek için yarışa girdi. Vatandaşlar tarafından 250 bin liralık ihtiyaç kredisinin geri ödemesi araştırılmaya başlandı.
En düşük, en ucuz ve en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranını araştıran tüketiciler, 250 bin lira için hangi bankanın en az faz verdiğini merak ediyor. İşte 250 bin liralık ihtiyaç kredisi faiz oranları…
BANKA BANKA İHTİYAÇ KREDİSİNDE FAİZ ORANLARI LİSTELENDİ
Ocak 2025 itibarıyla 250 bin TL ihtiyaç kredisi için sunulan faiz oranları şöyle:
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 4,06
Toplam Ödeme 345.241 TL
Aylık Taksit 28.650 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 4,59
Toplam Ödeme 357.184 TL
Aylık Taksit 29.765 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 4,14
Toplam Ödeme 347.245 TL
Aylık Taksit 28.817 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı % 5,69
Toplam Ödeme 387.175 TL
Aylık Taksit 32.145 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 3,99
Toplam Ödeme 343.493 TL
Aylık Taksit 28.505 TL
ING
Faiz Oranı % 3,94
Toplam Ödeme 342.247 TL
Aylık Taksit 28.401 TL
TEB
Faiz Oranı % 4,45
Toplam Ödeme 355.063 TL
Aylık Taksit 29.469 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı % 3,69
Toplam Ödeme 336.050 TL
Aylık Taksit 27.884 TL.
NKOLAY
Faiz Oranı % 5,49
Toplam Ödeme 381.906 TL
Aylık Taksit 31.706 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 4,33
Toplam Ödeme 352.026 TL
Aylık Taksit 29.216 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 4,35
Toplam Ödeme 352.532 TL
Aylık Taksit 29.258 TL