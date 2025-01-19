250 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Sil Baştan: İşte Banka Banka Geri Ödeme Planı

Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı sonrasında ikinci faiz indirimi beklentisi de ağırlık kazanmaya başladı.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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250 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Sil Baştan: İşte Banka Banka Geri Ödeme Planı - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararının ardından bankalar mevduat ve ihtiyaç kredileri gibi birçok kalemde faiz oranlarını güncelledi.

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında faizleri birer birer düşürmeye başlayan bankalar, müşteri çekebilmek için yarışa girdi. Vatandaşlar tarafından 250 bin liralık ihtiyaç kredisinin geri ödemesi araştırılmaya başlandı.

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250 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Sil Baştan: İşte Banka Banka Geri Ödeme Planı - Resim: 2

En düşük, en ucuz ve en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranını araştıran tüketiciler, 250 bin lira için hangi bankanın en az faz verdiğini merak ediyor. İşte 250 bin liralık ihtiyaç kredisi faiz oranları…

BANKA BANKA İHTİYAÇ KREDİSİNDE FAİZ ORANLARI LİSTELENDİ

Ocak 2025 itibarıyla 250 bin TL ihtiyaç kredisi için sunulan faiz oranları şöyle:

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250 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Sil Baştan: İşte Banka Banka Geri Ödeme Planı - Resim: 3

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 4,06

Toplam Ödeme 345.241 TL

Aylık Taksit 28.650 TL

ENPARA

Faiz Oranı % 4,59

Toplam Ödeme 357.184 TL

Aylık Taksit 29.765 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 4,14

Toplam Ödeme 347.245 TL

Aylık Taksit 28.817 TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı % 5,69

Toplam Ödeme 387.175 TL

Aylık Taksit 32.145 TL

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250 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Sil Baştan: İşte Banka Banka Geri Ödeme Planı - Resim: 4

DENİZBANK

Faiz Oranı % 3,99

Toplam Ödeme 343.493 TL

Aylık Taksit 28.505 TL

ING

Faiz Oranı % 3,94

Toplam Ödeme 342.247 TL

Aylık Taksit 28.401 TL

TEB

Faiz Oranı % 4,45

Toplam Ödeme 355.063 TL

Aylık Taksit 29.469 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı % 3,69

Toplam Ödeme 336.050 TL

Aylık Taksit 27.884 TL.

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250 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Sil Baştan: İşte Banka Banka Geri Ödeme Planı - Resim: 5

NKOLAY

Faiz Oranı % 5,49

Toplam Ödeme 381.906 TL

Aylık Taksit 31.706 TL

AKBANK

Faiz Oranı % 4,33

Toplam Ödeme 352.026 TL

Aylık Taksit 29.216 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 4,35

Toplam Ödeme 352.532 TL

Aylık Taksit 29.258 TL

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