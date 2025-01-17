Merkez Bankası Açıkladı, Faizler Düştü: Banka Kredileri İçin Yeni Sınırlama Geldi
2025 yılı itibarıyla özellikle uzun vadeli ticari kredilerde dikkat çeken bir hareketlenme yaşandı. 24 ay ve üzeri vadelerde kullanılan TL ticari kredi faiz oranı yüzde 36'ya kadar geriledi. Yeni faiz oranları belli olurken ayrıca krediler için de aylık sınırlama getirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası'nın Aralık ayında başlattığı faiz indirimi süreci, ticari kredilerde önemli değişikliklere yol açtı. Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle birlikte, özellikle 24 ay ve üzeri vadeli TL cinsi ticari kredilerde faiz oranları yüzde 36'ya kadar geriledi. Daha önce TL ticari kredi faizi bu seviyeyi faiz artırım döngüsünün ilk aylarında Eylül 2023’te görmüştü. 16 ayın ardından TL ticari kredilerde uzun vadede kredi faizi yüzde 40’ın altına inmiş oldu.
KREDİLER İÇİN AYLIK SINIRLAMA
O dönemde çoğu ticari işletme TL cinsi kredi kullanarak döviz pozisyonunu iyileştirdi, Haziran 2023 ile birlikte başlayan faiz artırımları da TL cinsi ticari kredi kullanımını yavaş yavaş azaltmaya başladı. Enflasyonla mücadele kapsamında kredilerde çok hızlı bir genişleme istemeyen ekonomi yönetimi TL cinsi ticari kredilere aylık büyüme sınırları da uygulamaya başladı. Merkez Bankası bu sınırları Aralık 2024’te Para Politikası Kurulu’nda 250 baz puan faiz indirim kararını açıkladıktan yeni yılın ilk haftasında farklılaştırdı.
TCMB ayın ilk haftasında yayımladığı duyuruda kredi büyümesi ve kompozisyonunun dezenflasyon patikası ile uyumlu seyrini temin etmek amacıyla kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. Böylelikle, yabancı para ticari krediler için yüzde 1,5 olan aylık büyüme sınırı yüzde 1’e indirildi. Ayrıca TL ticari kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırı da KOBİ kredileri için yüzde 2,5 ve diğer ticari krediler için yüzde 1,5 olarak belirlendi.
TİCARİDE YÜZDE 20 BÜYÜME BEKLENİYOR
BDDK'nın verilerine göre, 10 Ocak itibariyle KOBİ kredileri 3.45 trilyon lira, diğer TL cinsi taksitli ticari krediler ise 1.62 trilyon lira seviyesinde olduğu görüldü. Bankacılık sektörü Merkez Bankası’nın aylık sınırlarına uyduğu takdirde yılsonunda KOBİ kredilerinde yaklaşık yüzde 35, diğer TL cinsi ticari kredilerde ise yüzde 20 seviyesinde yıllık büyüme gerçekleşmesi bekleniyor. Yabancı para kredilerde ise aylık yüzde 1 olsa da bankacılık sektörü bu alanda kısıtlamaların üzerinde kredi kullandırabiliyor. BDDK verilerine göre yabancı para kredilerin bakiyesi de 10 Ocak haftası itibariyle 168.4 milyar dolar ile son 8 yılın en yüksek seviyesinde kalmaya devam ediyor.
YENİ FAİZ ORANLARI BELLİ OLDU
Politika faizi indiriminin ardından, 24 ay ve üzeri vadelerde TL ticari kredilerde yüzde 36-38 arasında kalan faiz oranları uygulamaya başladı. Bankacılık sektöründeki ekonomi, politika faizinin daha da düşeceği rejimiyle düşük faiz oranlarıyla kredi kullanma riskini aldığını ifade ediyor. Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde olası bir faiz indirimiyle uzun vadeli TL ticari kredi faizlerinin daha da düşebileceği belirtildi.