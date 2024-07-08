Kart Sahipleri Dikkat! Bu İşlem ATM’lerde Artık Kartı Yutacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ATM'lerde ve mobil uygulamalarda kullanımını artırmak için radikal değişiklik yapıyor. Yapılan değişikler arasında öne çıkanlar ise ATM'lerde kart yutma özelliği ve yeni işlem menüsü.

Son dönemde ATM'lerde yeni bir işlem seçeneği görülmeye başlandı, EFT, havale ve FAST gibi dijital para transfer yöntemlerine ek olarak bu yeni özellik, dolandırıcılık yapan kişilerin banka kartlarını yutacak. EFT, havale ve FAST'a ek olarak ATM'lerde yeni bir işlem menüsü devreye alındı. Bu menüde "Hesap Bilgilerini Güncelle" ve "Şifre Değiştir" gibi işlemler yapılıyor. Ancak Kullanıcılar, bu işlemleri daha güvenli bir şekilde internet bankacılığı veya mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Son günlerde ATM'lerde yapılan güncellemelerle birlikte, dolandırıcılık önleme amaçlı kart yutma özelliği devreye alındı. Bu yenilikle birlikte, şüpheli işlemlerin önlenmesi ve bankacılık sisteminin güvenliği artırılıyor. Ancak, ATM kartınızın yutulabileceği durumlar nelerdir? İşte cevapları:

Şifrenin Üç Kez Yanlış Girilmesi: Kartınızın şifresini üç kez yanlış girmeniz durumunda, güvenlik önlemi olarak kartınız yutulabilir. Bu sayede, çalınmış veya kaybolmuş kartların kullanılmasının önüne geçilir.

Kartın Borç Nedeniyle İptal Edilmesi: Borcunuz nedeniyle bankanız tarafından kartınızın iptal edilmesi durumunda, ATM kartınız yutulabilir.

Kartın Son Kullanma Tarihinin Geçmesi: Son kullanma tarihi geçmiş bir kart ile işlem yapmaya çalışmanız durumunda, ATM kartınız yutulabilir.

ATM'de Teknik Bir Arıza Meydana Gelmesi: Nadir de olsa, ATM'de teknik bir arıza meydana gelmesi durumunda kartınız yutulabilir.

Kart İçin Kayıp veya Çalıntı İhbarında Bulunulması: Kartınızın kaybolduğunu veya çalındığını bankanıza bildirmeniz durumunda, kartınız yutulabilir.