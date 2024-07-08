Fiyatı Dudak Uçuklattı! İşte Yılın En Pahalı Uçak Bileti

Uçak bileti satışlarından yola çıkılarak hazırlanan 2024'ün 'ün ilk 6 ayının seyahat karnesi açıklandı. Raporda, İstanbul - Paris rotası en pahalı dış hat tek yön uçak bileti olurken; iç hatlarda ise İstanbul - Antalya rotası en pahalı iç hat tek yön uçak bileti olarak belirlendi. Yılın ilk yarısında iç hatlarda en çok tercih edilen rotalar İstanbul – Antalya, İzmir – İstanbul ve Adana – İstanbul oldu.

299 BİN 177 LİRAYA TEK YÖN UÇUŞ

Yılın ilk altı ayının seyahat verilerine göre; en pahalı dış hat tek yön uçak bileti, İstanbul – Paris rotasında 299.177 TL’ye satıldı. En pahalı dış hat gidiş – dönüş uçak bileti ise İstanbul – Bangkok uçuşunda 243.060 TL’ye alıcı buldu.

İÇ HATLARDA EN PAHALI ROTA İSTANBUL-ANTALYA

Aynı dönemde, iç hatlardaki en pahalı tek yön uçak bileti İstanbul – Antalya rotasında 9.117 TL olurken; en pahalı iç hat gidiş-dönüş uçak bileti ise İstanbul – Dalaman rotasında 15.327 TL olarak kaydedildi.

İç hatlarda en çok tercih edilen rotalar İstanbul – Antalya, İzmir – İstanbul ve Adana – İstanbul oldu. Dış hatlarda ise İstanbul – Bangkok birinci sırada yer alırken, onu İzmir – Tahran ve İzmir – Berlin güzergâhları takip etti.

EN UCUZ İÇ HAT BİLETİ 432 TL’YE ALICI BULDU

2024’ün en ucuz iç hat uçak bileti 432 TL’ye İstanbul – İzmir uçuşunda, en ucuz iç hat gidiş-dönüş uçak bileti ise Balıkesir, Edremit – İstanbul rotasında 1.043 TL’den alıcı buldu.

En ucuz dış hat tek yön uçak bileti 642 TL’ye İstanbul – Tahran rotasında, en ucuz dış hat gidiş – dönüş uçak bileti ise İstanbul – Bükreş uçuşunda 2.145 TL’ye satıldı.

EN UCUZ UÇUŞLAR OCAK VE MART AYINDA

Rapora göre, uçak bileti fiyatlarında en ucuz dönem dış hatlarda ocak, iç hatlarda ise mart ayı olarak belirlendi. Dış hatlarda ocak ayında tek yön biletler, ortalama 4.763 TL, gidiş-dönüş biletler ise 8 bin 209 TL ile en düşük fiyatlarla uçulan dönem olarak kayıtlara geçti. Mart ayında ise bu fiyatlar tek yön biletlerde 5.192 TL, gidiş – dönüş biletlerde ise 10.596 TL ortalama ile en yüksek seviyelere ulaştı.

İç hatlarda, mart ayında tek yön biletler 1.370 TL, gidiş-dönüş biletler ise 2 bin 608 TL ile fiyat ortalamasıyla satıldı. Buna karşılık, haziran ayında iç hatlarda uçak bileti fiyatları tek yönde 2.000 TL, gidiş – dönüşte 3.813 TL ortalama ile en yüksek seviyelere çıktı.

GENÇLERİN TERCİHİ İSTANBUL, ANTALYA, İZMİR

65 yaş üzeri yolcular, iç hatlarda en çok İstanbul, İzmir ve Antalya’ya, dış hatlarda ise Viyana, Stuttgart ve Düsseldorf’a uçtu. Öğrenciler, iç hatlarda en çok yolculuğu İstanbul, Antalya, İzmir; dış hatlarda ise Düsseldorf, Stuttgart ve Frankfurt’a yaptı.

ÇİFTLERİN YURT DIŞINDA TERCİHİ AMSTERDAM

Çiftler, dış hatlarda en çok Amsterdam, Düsseldorf ve Bangkok’a; iç hatlarda ise İstanbul, Antalya ve İzmir’e uçtu. Çocuklu aileler dış hatlarda en çok Düsseldorf, Frankfurt ve Münih’e; iç hatlarda İstanbul, Antalya ve İzmir’e gitti.