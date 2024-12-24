Kademeli Emeklilik için 'Çalışma Var' Dedi: SGK Uzmanının Heyecan Yaratan Sözleri! 'Siyasi İrade Bekleniyor'

Kademeli emeklilik ile ilgili düzenlemeler henüz somut bir adımla ele alınmazken, milyonlarca çalışan kademeli emeklilikte son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Özellikle 1999-2008 yılları arasında sigortalı olarak çalışmaya başlayan ancak EYT kapsamına girmeyen kesim, emeklilikte adil bir düzenleme yapılmasını talep ediyor.

8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar emeklilik şartlarının kendileri için dezavantaj oluşturduğunu belirterek bu duruma tepki gösteriyor. 23 yıl boyunca çalışmış 9 bin prim gününü tamamlamış pek çok kişi ‘1 güne 17 yıl’ sloganı ile hak arayışında. Bu kapsamda çalışanlar mevcut 58-60 yaş sınırının sigorta başlangıç tarihine göre esnetilmesini talep ediyor.

EYT’NİN FATURASI KADEMELİ EMEKLİLİK BEKLEYENE KESİLDİ

Peki kademeli emeklilik çıkar mı, ne zaman? SGK Uzmanı Murat Bal ilk kez duyacağınız o detayı açıkladı. Uzman isim, EYT kanunun pek çok noktada eksik ve hatalı çıktığını, ekonomi yönetiminin de bunu kabul ettiğini belirterek, “Bu sebeple talepler gelişti. Girişler arasında bir haksızlık, uçurum oluştu. Bunun düzeltilmesinin talep edilmesi kadar doğal bir şey yok. Bugün itibarıyla hükümet sıcak bakmasa da bu bir haktır. Bu hakkın zaman içinde verilmesi gerekmektedir” diye yorumda bulundu.

"ÇALIŞMA VAR, SİYASİ İRADE BEKLENİYOR”

Kademeli emeklilikte kademeli maaş konusuna da dikkat çeken Murat Bal, “Burada emeklilikte bir kademe getirilebilir ve belli emekli maaş rakamlarından da vazgeçme imkanı da sunulabilir. Ancak buna bütüncül bir yaklaşımla bakmak lazım. 2008’den sonra 5510 sayılı kanunu çıkararak burada devamlı olarak yama politikasına gittik. Bizim SGK kanunumuzda günün ihtiyaçlarına yönelik bir yama var. Ama SGK sistemini bir masaya yatırıp hassas bir cerrah gibi bütün noktalarına eğilmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

“Bu yaşadığımız haksızlığın çözümü aslında hak verilerek bitecek noktada” diyerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı işaret eden SGK Uzmanı Bal, “İnanın, Çalışma Bakanlığı’nda bunun bütün çalışmaları yapılmış durumda. Sadece siyasi iradenin elini taşın altına sokması gerekiyor. Siyasi kesim elini taşın altına soktuğunda bütün kesimler bu bekledikleri müjdeyi alacaklar” bilgisini paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi