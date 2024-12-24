Turistik Doğu Ekspresi, İlk Durağına Ulaştı

23 Aralık'ta Ankara’da düzenlenen törenle yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi, saat 08.15'te Erzincan Tren Garı'na ulaştı. Tren, protokol ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

“60 SEFERİMİZ VAR”

Turistik Doğu Ekspresi ile Erzincan’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, yaşadığı deneyimi şöyle anlattı: Dün itibarıyla Ankara’dan yola çıktık. Şu an can Erzincan’dayız. Anadolu’nun en müstesna, en özel, en güzel bir yerindeyiz. Burada 3 saatlik bir duruş gerçekleşecek ve Erzincan’ın tarihi ve kültürel güzelliklerini buradaki yolcularımız doyasıya ziyaret edecekler. Oldukça keyifli bir yolculuk gerçekleştirdik. Bütün yolcularımızın da aynı duyguları paylaştığını düşünüyorum. Dünyanın en önemli rotalarından biri ve en uzun rotalarından biri bin 365 kilometrelik bir rota. Ankara’dan Kars’a kadar, Kayseri’den, Sivas’tan, Erzurum’dan, Erzincan’dan ve Kars’ta nihayetlenecek 60 seferimiz var.

“ÇOK GÜZEL BİR GEZİ OLDU ŞU ANA KADAR”

Erzincan'da 3 saat mola veren tren ikinci mola yeri Erzurum'a uğurlanırken, yolcu Aslıhan Akbal Tüysüz, “Özellikle ilk seferi tercih ettik. Sarıkamış’ı anma yıl dönümü nedeniyle. Beklentimizin çok üzerinde, çok konforlu, çok güzel bir gezi oldu şu ana kadar. Erzincan’da da çok güzel karşılandık. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Kaynak: DHA