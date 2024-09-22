KADEM İnovasyonda Kadın 8. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni İstanbul'da Gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Kadın ve Demokrasi Derneğinin (KADEM) kadın ve aileye ilişkin konularda, duruşu, söylemi ve uygulanabilir çözüm önerileriyle önemli bir rol üstlendiğini belirterek, "(KADEM'in) Kadının katma değerli ekonomik faaliyetlerde, teknoloji ve inovasyon ekosisteminde de temsilini güçlendirme noktasındaki inisiyatifini çok kıymetli buluyoruz." dedi.

Törene Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, İstanbul Valisi Davut Gül, KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile projede yer alan kadın girişimciler katıldı.

Törenin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çoştu, ülkenin kalkınmasında hem örnek bir vasıf taşıyan hem de somut çıktılar üreten İnovasyonda Kadın Programı'nın bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

KADEM'in rolü ve önemine değinen Çoştu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"KADEM, kadın ve aileye ilişkin konularda, duruşu, söylemi ve uygulanabilir çözüm önerileriyle önemli bir rol üstlenirken, bir taraftan da kadının katma değerli ekonomik faaliyetlerde, teknoloji ve inovasyon ekosisteminde de temsilini güçlendirme noktasındaki inisiyatifini çok kıymetli buluyoruz. Kadınlarımızın fırsat eşitliğine sahip olmaları bakımından, inovasyon ve teknoloji odaklı girişimciliği, mümbit bir hareket alanı olarak görüyoruz. Kadınların yenilik ekosistemine yapacakları çok büyük ve benzersiz katkılar var. Bunu hem liderlik boyutunda hem de farklı rollerde fark yaratan sayısız örneği ile görüyoruz. 7 turcornumuzun 4'ünde kadın kurucuların varlığı, bunun güçlü ve somut bir delilidir diye düşünüyorum."

Çoştu, KADEM'in inisiyatifine Bakanlık olarak İstanbul Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Bilişim Vadisi gibi kurumların çeşitli destekleri ile katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik çalışmaların bununla sınırlı olmadığını vurgulayan Çoştu, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak Kadın Girişimciliği İnisiyatifi adında bir platformun kurulmasına öncülük ettik. Bunun için ekosistemin kadın liderlerini, başarılı girişimcilerini, sivil toplum temsilcilerini platformu yönetmek üzere davet ettik. KADEM'in de paydaşları arasında olduğu bu İnisiyatifin önümüzdeki dönemde, politika yapım süreçlerinden öncü projelere kadar, geniş bir yelpazede daha faal olmasını arzu ediyoruz. Bunun için gereken desteği vermeye hazırız. Bu hassasiyeti, farkındalığı Bakanlık olarak tüm çalışmalarımıza yansıtmaya çalışıyoruz. Teknoloji girişimciliği ekosistemine yönelik kamu politikalarına ve uygulamalarına yön veren, Bakanlık olarak liderlik ettiğimiz Teknogirişim Konseyi'nde, Kadın Girişimciliği İnisiyatifi Başkanı'nı daimi üye yaparak bunu kurumsallaştırmış durumdayız."

- "TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİ OLGUNLAŞMAYA DEVAM EDİYOR"

Bakan Yardımcısı Çoştu, sıfırdan inşa edilen teknoloji ekosisteminin bugün büyük bir kapasiteye eriştiğini anlattı.

Bu alanda yapılan çalışmaları paylaşan Çoştu, "Türkiye teknoloji ekosistemi gelişmeye, derinlik kazanmaya ve olgunlaşmaya devam ediyor. 104 teknoparkımızda 10 bin 800'den fazla girişimimiz bulunuyor. AR-GE ve tasarım merkezlerimizin sayısı bugün 1600'ün üzerine çıktı. Girişimcilere ev sahipliği yaptığımız Teknoloji Geliştirme Merkezlerimizin (TEKMER) sayısını 28'e ulaştırdık. AR-GE insan kaynağımız bundan 22 yıl öncesinde sadece 29 bin iken bugün 300 binin üzerine erişmiş durumda." diye konuştu.

Çoştu, Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemli bir unsuru olan girişim ekosistemini desteklemeye yönelik sayısız adımı hayata geçirdiklerini söyledi.

Son iki ayda devreye alınan projeleri anımsatan Çoştu, "Girişimlerin nitelikli çalışan istihdamını kolaylaştıran önemli bir uygulama olan hisse opsiyonları konusunda, önemli açılım sağlayacak bir yasal düzenlemeyi 2 ay kadar önce gerçekleştirdik. Girişim sermayesi fonlarının yurt dışından kaynak girişinin önünü açacak, dolayısı ile girişimlerimizin finansmana erişimini kolaylaştıracak önemli bir düzenlemeyi tamamlamak üzereyiz. Hisseye dönüştürülebilir finansman araçlarının yaygınlaştırılması konusunda önemli ilerleme kaydedildi. Yine benzer şekilde, melek yatırımcılığı daha cazip hale getirecek mevzuat değişikliği de hazırlanmış durumda." ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Çoştu, Türkiye'nin, yapısal problemlerini büyük ölçüde çözdüğünü ve eksikleri de birer birer tamamladığını dile getirdi.

Ekosisteme ölçek atlatacak, derinlik kazandıracak hamleleri anlatan Çoştu, şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye Tech Visa Programı ile dünyadan başarılı girişimleri ve teknoloji uzmanlarını ülkemize kazandırarak ivmemizi artırmayı amaçlıyoruz. Biraz daha büyük ölçekli yüksek teknolojili yatırımları ülkemize kazandırmak için, tarihimizin en büyük bütçeli teşvik programı olan HIT-30'u temmuz ayında devreye aldık. Büyüme potansiyeli taşıyan girişimlerimizi küresel arenaya taşımak ve turcorn olma serüvenlerini hızlandırmak için Turcorn 100 Programı'nı hayata geçirdik. KOSGEB girişimcilik desteklerinde yepyeni bir dönem başlattık.

Destek limitlerini 2 milyon liraya kadar yükselterek yeni çağrılar açmaya başladık. Sadece ilk çağrımızda 750 milyon liralık bir desteği 300 den fazla girişimcimizin istifadesine sunmuş olduk. Sadece İstanbul'un değil, ulusal seviyede ekosistemin merkezi haline gelecek Terminal İstanbul projesini başlattık. Onlarca yıl boyunca Türkiye'nin gelişimine, dünyaya açılmasına katkı sağlayacak Atatürk Havalimanı'nı, dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezi haline getiriyoruz. Türkiye'nin garaj girişimciliği modeli haline gelen Teknofest'i büyütmeye devam ediyoruz. Şimdi de gençlerimizin Teknofest yarışmalarına hazırlanmaları ve girişimcilik serüvenlerine başlamaları için ihtiyaç duydukları fiziki imkanı Teknofest Atölyeleri projesiyle karşılamaya başlıyoruz. TÜBİTAK destekleriyle 81 ilimizde tüm üniversitelerimizde Teknofest Atölyeleri açmayı hedefliyoruz."

Bakan Yardımcısı Çoştu, Milli Teknoloji Hamlesi'ne vurgu yaparak, "Milli Teknoloji Hamlesi ile Türkiye büyüyor, güçleniyor. Dünyada adını daha üst seviyelere yazdırıyor. Teknoloji girişimciliği ekosistemi bu gelişimin hiç şüphesiz itici gücü konumunda." diye konuştu.

Kaynak: AA