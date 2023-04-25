İYİ Parti'nin ekonomi kurmayı 'Merkez Bankası liyakatsız yönetimi bunu da yaptı' diyerek duyurdu: 'Merkez Bankası'nın açıkladığı döviz kurunun geçerliliği yok'

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Açıklamasına "Merkez Bankası tarihinin en liyakatsız yönetimi sonunda bunu da yaptı" diyerek başlayan Yılmaz, "Sistemi öyle zorladılar, öyle bozdular ki önce enflasyon kontrolden çıktı, şimdi de piyasadaki döviz kuru ile TCMB gösterge kuru arasındaki makas %5'e ulaştı" diye yazdı.

"MERKEZ BANKASI'NIN AÇIKLADIĞI KURUN GEÇERLİLİĞİ YOK"

Söz konusu durumun şirketleri zarara uğrattığını belirten Yılmaz, "Bu anomali hem şirketlerimizi ateşe atıyor hem zarara uğratıyor. Şirketler bu riski bertaraf etmek için müşterilerine gösterge kuru değil, piyasa kurunu dikkate alacaklarını açıklamaya başladı. Bu ne mi demek? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı döviz kurunun geçerliliği yok demek" ifadelerini kullandı.

Yılmaz açıklamalarına "Milli paramızın itibarını korumakla görevli olan kurum kendi itibarını beş paralık etti, kendini kimsenin dikkate almadığı bir kuruma dönüştürdü. Ne açıkladığı politika faizine inanan var ne açıkladığı döviz kuruna" diyerek sonlandırdı.