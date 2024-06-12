İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar: Sebebi şaşırttı...

Gençlerin yüksek oranda yurtdışında yaşama isteği ve Türkiye'deki yüksek işsiz genç oranı, Z kuşağının iş gücüne katılımını olumsuz etkiliyor.

İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar: Sebebi şaşırttı...

İş dünyasında dikkat çeken bir değişim yaşanıyor: Z kuşağının modern çalışma koşullarına olan talepleri, işverenleri 50 yaş ve üzeri çalışanları işe almayı tercih etmeye yönlendiriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan istatistikler, bu yaş grubunun istihdam oranlarında yavaşça yükseliş olduğunu gösteriyor. Sabah gazetesinin bildirdiğine göre, iş ahlakı ve deneyim açısından güvenilir bulunan bu grup, firmalar için giderek daha vazgeçilmez hale geliyor.

İŞVERENLERİN GÖZDESİ 50+ ÇALIŞANLAR

Z kuşağının esnek çalışma saatleri, hibrit çalışma düzeni gibi yenilikçi iş koşulları talepleriyle bilinirken, işverenlerin bu taleplere karşı çekingen duruşu, tecrübeli iş gücüne yönelimlerini arttırıyor. İş dünyası, Z kuşağının iş ortamına adaptasyon sorunları ve nitelikli personel eksikliği sebebiyle 50 yaş üstü çalışanlara daha fazla önem vermeye başladı.

Haberglobal'in aktardığına göre, ücret artışları ve mentorluk yetenekleri ile öne çıkan 50 yaş üstü çalışanlar, işverenler için birçok avantaj sunuyor. İşgücü istatistiklerine göre, yaşlı nüfusun sektörel dağılımı çeşitlenirken, bu grup ayrıca daha az maaş talebinde bulunuyor ve yönetim kolaylığı sağlıyor.

Gençlerin yüksek oranda yurtdışında yaşama isteği ve Türkiye'deki yüksek işsiz genç oranı, Z kuşağının iş gücüne katılımını olumsuz etkiliyor. Geleneksel çalışma anlayışı ile modern beklentiler arasındaki çatışma, iş dünyasını daha deneyimli ve geleneksel iş değerlerine aşina olan yaşlı iş gücüne yönlendiriyor.

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İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar: Sebebi şaşırttı... İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar