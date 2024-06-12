Open AI’ın rakibi Mistral AI 600 milyon euro yatırım aldı

OpenAI’ın Fransız rakibi, yapay zeka şirketi Mistral AI, yaklaşık 6 milyar euro değerleme ile 600 milyon Euro yatırım aldı. Yatırım turuna General Catalyst'in yanı sıra Mistral'in mevcut yatırımcılarından Lightspeed, Andreessen Horowitz, Bpifrance ve BNP Paribas liderlik etti. Girişimin kurumsal yatırımcıları arasında ise Nvidia, Salesforce, Samsung ve IBM yer alıyor.

Şirket, OpenAI, Anthropic ve diğer AI devlerine Avrupalı ​​bir rakip oluşturmak için yaklaşık bir yıl önce 112 milyon dolarlık devasa bir tohum turu topladı. Şirketin söz konusu yatırım turu öncesi toplam yatırım miktarının yaklaşık 505 milyon euro seviyesinde olduğunu da belirtmekte fayda var.

Bu arada Mistral'in 2023 yılında 2 milyar dolar değerleme ile Andreessen Horowitz ve Lightspeed Venture Partners liderliğinde 385 milyon euro yatırım almıştı.

60 kişilik bir ekibiyle faaliyet gösteren Mistral, ekibinin yaklaşık dörtte üçünün ürün geliştirme ve araştırma üzerinde çalıştığını belirtiyor. Mistral'in yapay zeka sistemlerinin çoğunu açık kaynak olarak yayınlaması, OpenAI'dan ayrışmasını sağlıyor.