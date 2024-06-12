Üç hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, üç hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığın duyurdu.

Üç hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret, Link Bilgisayar Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret ile Uşak Seramik Sanayi olmak üzere üç hissenin paylarına 11 Temmuz tarihine kadar açığa kredili işlem yasağı geldi.
Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IZFAS.E, LINK.E ve USAK.E payları 12/06/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/07/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

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