İşte İstanbul'un Zam Şampiyonu: Köprü Geçişleri Pahalıya Patladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), geçen ağustos ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. İTO’nun verilerine göre, zam şampiyonu köprü geçiş ücretler oldu.

Verilere göre, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 89’unun perakende fiyatı artış gösterirken, 29 ürünün fiyatı düştü, 124 ürünün fiyatında ise değişim olmadı.

Ağustosta Boğaziçi Köprüsü geçiş ücreti yüzde 37,50 ile fiyatı en fazla zam gelen hizmet oldu.

Artış yaşanan diğer ürünlerin arasında, konut grubundan yüzde 29,57 ile Yakıt (Doğalgaz), gıda yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 23,74 ile kıvırcık salata, kültür eğitim ve eğlence grubundan yüzde 20,77 ile maç giriş ücreti, gıda harcamaları çeşitli ve hazır yiyecekler alt grubundan yüzde 10,88 bal, yüzde 10,69 ile çay, tütün alkollü ve alkolsüz içki grubundan yüzde 8,13 ile şişe suyu yer aldı.

TAZE FASÜLYE UCUZLADI

Ağustosta gıda grubunda bazı ürünlerin fiyatı ise ucuzladı. Yaş kuru sebze ve meyve alt grubunda yer alan taze fasulye yüzde 45,66 düşüşle fiyatı düşen ürün oldu. Yine fiyatı azalan ürünler arasında, yüzde 36,69 ile sivri biber, yüzde 29,66 ile erik, yüzde 29,59 ile karpuz, yüzde 25,28 ile kavun, yüzde 23,39 şeftali, yüzde 19,31 ile armut, yüzde 14,22 ile yaş üzüm ve yüzde 10,31 ile kabak da yer aldı.