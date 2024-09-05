İstanbul’da Yaşamak Gün Geçtikçe Daha da Zor! 70 Bin Liraya Dayandı…

Türkiye'de yaşam maliyetleri her geçen gün biraz daha artarken, İPA İstanbul'a ilişkin verileri açıkladı. Yayımlanan verilere göre, son bir ayda İstanbul'da yaşamanın maliyeti 2 bin 383 lira artışa geçti.

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İstanbul’da Yaşamak Gün Geçtikçe Daha da Zor! 70 Bin Liraya Dayandı…

Türkiye’de iğneden ipliğe zam üstüne zam gelirken, yaşam maliyetleri her geçen gün katlandı. İstanbul’da yaşamak ise Türkiye’nin diğer illerine kıyasla çok daha zor hale geldi.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), ağustosa ilişkin İstanbul’da yaşamanın maliyetine ilişkin verileri yayımladı. İPA’nın verilerine göre, 2024 Ağustos’ta İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,58, geçen yılın ağustos ayına göre ise yüzde 61,84 oranında artış gösterdi.

Araştırmaya göre, ağustosta İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti, geçen aya göre tam 2 bin 383 lira artış göstererek 68 bin 933’ye ulaştı.

Araştırmada, temel tüketim maddelerinden olan un ve nohudun yüzde 64 oranında arttığı kaydedilirken, tavuk eti ise yüzde 72,6 ile fiyat artışı en yüksek gıda oldu.

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Kaynak: ANKA

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