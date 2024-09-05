Rus Turistlerin Yeni Gözdesi Samsun

Samsun'da kruvaziyer turizmi hız kesmiyor. Astoria Grande adlı lüks yolcu gemisi, bin 491 turistle birlikte kente geldi. Bölge esnafı, turistlerin gelişiyle birlikte hareketlenmeyi bekliyor

Son Güncelleme:
Rus Turistlerin Yeni Gözdesi Samsun

Rusya'nın Sochi şehrinden demir alan, İzmir, İstanbul, Bartın ve Sinop'un ardından Samsun'a gelen kruvaziyerde bulunan bin 47'si turist bin 491 kişilik kafile, Samsun ve Amasya'da vakit geçirecekler.
Samsun'da kalacak turistler Bandırma Gemi Müzesi, Samsun Müzesi, Cumhuriyet Meydanı, Amazon Köyü, AVM'ler, plaj ve Vezirköprü'de zaman geçirecek. Amasya'ya gidecek turistler ise Amasya Müzesi, Çakallar Tepesi gezisi ve şehir turu atacaklar. Gemi, akşam saatlerinde Samsun'dan ayrılarak Trabzon'a doğru yola çıkacak.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Balıkta İndirim: Palamut 40 TL Oldu! Balıkta İndirim: Palamut 40 TL Oldu!
Dün Zam Geldi, Bugün İndirim: Akaryakıtta Tabela Bir Kez Daha Değişiyor Dün Zam, Bugün İndirim
Kelliğin Reçetesini İbn-i Sina Asırlar Önce Vermiş : Kelliği Yok Eden Doğal Çözüm Kelliğin Reçetesini İbn-i Sina Asırlar Önce Vermiş : Kelliği Yok Eden Doğal Çözüm
Mahfi Eğilmez Enflasyondaki En Büyük Tehlikeyi Açıkladı Mahfi Eğilmez Enflasyondaki En Büyük Tehlikeyi Açıkladı