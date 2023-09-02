İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul'da Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. İTO'nun verilerine göre, İstanbul'da Ağustos ayında fiyatı en çok artan taksi ücreti olurken, en çok ucuzlayan ürün ise fiyatı yüzde 17,16 azalan domates oldu.

Son Güncelleme:
İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Ağustos ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 156'sının perakende fiyatı artarken, 7 ürünün fiyatı düştü, 79 ürünün fiyatı ise değişmedi.

İSTANBUL'DA EN ÇOK TAKSİ ÜCRETİ PAHALANDI

Ağustos ayında ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yer alan taksi yolcu taşıma ücreti yüzde 75 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; giyim harcamaları kumaşlar alt grubundan yüzde 60 ile poplin, gıda harcamalarından yüzde 59,56 ile taze fasulye, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 59,18 ile vapur yolcu taşıma ücreti, yüzde 51,52 ile şehir içi otobüs ve yüzde 51,52 ile raylı sistem yolcu taşıma ücreti, yüzde 50 ile mektup gönderim ücreti, yüzde 50 ile dolmuş-minibüs yolcu taşıma ücreti, giyim harcamaları kumaşlar alt grubundan yüzde 46,67 ile pamuklu kumaş, Gıda harcamaları grubundan yüzde 35,34 ile zeytinyağı ve yüzde 28,96 ile ekmek oldu.

EN ÇOK DOMATES UCUZLADI

2023 Ağustos ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan domates fiyatı yüzde 17,16 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 5,60 ile salatalık, yüzde 4,92 ile yaş üzüm, kültür, eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 4,28 ile otel konaklama ücreti ile gıda harcamalarından yüzde 2,87 ile kavun oldu.

İstanbul enflasyonu belli oldu!İstanbul enflasyonu belli oldu!Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İstanbul Taksi Zam İstanbul Ticaret Odası
Son Güncelleme:
Ankara'nın göbeğinde yer alan Kızılay AVM iflas etti Ankara'nın göbeğinde yer alan Kızılay AVM iflas etti
Dana kavurmayı ziyan etmeyin. Ete lezzet katan tüyoyu 25 yıllık aşçı açıkladı Dana kavurmayı ziyan etmeyin. Ete lezzet katan tüyoyu 25 yıllık aşçı açıkladı
Tavuk nar gibi kızarıyor! Tavada kanat kızartırken işte bilmeniz gereken tüyo Tavuk nar gibi kızarıyor! Tavada kanat kızartırken işte bilmeniz gereken tüyo
Mehmet Şimşek'in faiz politikası ile ilgili dikkat çeken iddia: 'Bazı AKP'li yöneticiler...' Mehmet Şimşek'in faiz politikası ile ilgili dikkat çeken iddia: 'Bazı AKP'li yöneticiler...'
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca kişiye erken emeklilik fırsatı: 'Hızlıca halletmemiz gerekiyor' Milyonlarca kişiye erken emeklilik fırsatı: 'Hızlıca halletmemiz gerekiyor'
300 bin liralık tatil, hayatını kabusa çevirdi: Bu firmadan tur alırken dikkat! 300 bin liralık tatil, hayatını kabusa çevirdi: Bu firmadan tur alırken dikkat!
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Bu kez kuvvetli geliyor Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Bu kez kuvvetli geliyor
Uzmanı verilerle EYT'yi işaret etti, emekli aylıklarına dikkat çekti! Uzmanı EYT'yi işaret etti, emekli aylıklarına dikkat çekti!
Ekonomi dünyasını sarsan ölüm: Henüz 35 yaşında hayatını kaybetti Ekonomi dünyasını sarsan ölüm: Henüz 35 yaşında hayatını kaybetti