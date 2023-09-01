İstanbul enflasyonu belli oldu!

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2023 Ağustos ayına ilişkin Ücretliler Geçinme İndeksi ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı.

İTO verilerine göre; İstanbul'da enflasyon 2023 Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 8,80 artış kaydederken, yıllık bazda artış yüzde 74,17 oldu. Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise, yüzde 66,18 olarak gerçekleşti. Böylece, veriler son altı ayın zirvesi olarak kaydedildi.

EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Ağustos 2023’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 32,29, gıda harcamalarında yüzde 9,77, ev eşyası harcamalarında yüzde 8,94, diğer harcamalar grubunda yüzde 7,53, konut harcamalarında yüzde 6,50, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4,11, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1,87 ve giyim harcamalarında yüzde 0,33 artış izlendi.

Ağustos 2023'de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Mensucat Grubunda yüzde 12,35, Madenler Grubunda yüzde 9,44, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 8,28, Gıda Maddeleri Grubunda yüzde 8,23, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 4,25, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 3,65, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 2,77 artış izlendi.

ÖNCÜ GÖSTERGE OLARAK KABUL EDİLİYOR

İstanbul enflasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 4 Eylül 2023 tarihinde açıklayacağı enflasyon verileri öncesi, öncü gösterge olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem