İstanbul'da dev AVM satıldı, tek sahibi oldu!

Orjin Gayrimenkul Grubu, İstinye Park İstanbul'da kalan yüzde 42'lik payının Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları Şirketi'nden alarak alışveriş merkezinin tek sahibi oldu.

Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre, Orjin Gayrimenkul Grubu 2021 yılında açtığı İstinye Park İzmir AVM'den sonra İstinye Park İstanbul AVM'nin hisselerinin de tümünün sahibi oldu.

HAZİRAN AYINDA FAALİYETE GEÇECEK

Satışa ilişkin konuşan Orjin Grup Eş Başkanları Zafer Kurşun ve Zafer Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"İstinye Park İstanbul'da devam eden yenileme projesi kapsamında Haziran ayında yeni restoranların, kafelerin ve mağazaların faaliyete geçecek. Hedeflerinin İstinye Park'ı bir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na dönüştürerek halka arz etmek."

Kaynak: Gerçek Gündem