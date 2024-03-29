Özgür Aybaş duyurdu: Sigara ve alkole zam iddiası

Enflasyon ve kur krizi yurttaşın alım gücünü her geçen gün düşürürken, yaşanan fiyat artışları raflarda fiyatların hızlı değişmesine yol açıyor.

Söz konusu gelişmeler sonrası Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya ve alkole zam geleceğini öne sürdü.

"UMARIM ZAM GEÇİZİ YAŞANMAZ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aybaş, şu ifadeleri kullandı:

"1-10 Nisan arası alkollü içkiler ve sigara zammı konuşuluyor. Firmalar sigara satışında ürün kısıtlamasına başladılar. Sigara için dolaşan fısıltı 10 TL civarı. Zamlar, bayram sonrasına da kalabilir diye öngörülüyor. Umarım zam geçişi yaşanmaz."

Kaynak: Gerçek Gündem