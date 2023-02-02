İstanbul’da bazı akaryakıt istasyonlarında ücretli tuvalet dönemi!

İstanbul’da bazı akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu. 1 lira ile 2 lira arasında değişen ücretlerle girilen tuvaletler vatandaşların tepkisine neden oldu.

>

İstanbul’un bazı ilçelerindeki akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu.

Sarıyer, Bahçelievler ve Beşiktaş gibi ilçelerdeki bazı akaryakıt istasyonları; tuvaletlerinin girişlerine turnikeler koyulduğu görüldü.

FİYATLAR 2 TL'YE KADAR ÇIKTI

Tepkilere neden olan uygulama nedeniyle bazı istasyonların ise turnikeleri kaldırdığı da dikkat çekti. Tuvalet kullanımının ücretli olduğu akaryakıt istasyonlarının bazılarında girişler 1 lira olurken bazılarında ise 2 lira olduğu görüldü.

YAKIT ALANLARA TUVALET ÜCRETSİZ

Tuvalet girişlerini ücretli yapan akaryakıt istasyonlarının bazıları ise giriş turnikelerine 'yakıt alanlara tuvalet ücretsiz' yazılı kağıt astığı dikkat çekti.

Vatandaşların tepkisine neden olan tuvalet ücreti uygulamasında bazı akaryakıt istasyonlarında ise turnike kısmının kaldırıldığı da fotoğraf karelerine yansıdı.

Kaynak: İHA

Diş çürümesini durduran baharat. Üstelik çiğnemek bile yetiyor Diş çürümesini durduran baharat. Üstelik çiğnemek bile yetiyor
Dış ticaret açığında bir rekor daha! Dış ticaret açığında bir rekor daha!
TRT1'den kötü haber! Alparslan: Büyük Selçuklu hayranları yıkıldı TRT1'den kötü haber! Alparslan: Büyük Selçuklu hayranları yıkıldı
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan 'asgari ücrete ek zam talebi' açıklaması Türk-İş'ten 'asgari ücrete zam' açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji uzmanı gün verdi: İstanbul'da şiddetli kar ve tipi hayatı donduracak! Meteoroloji uzmanı gün verdi: İstanbul'da şiddetli kar ve tipi hayatı donduracak!
Şubat ayının ilk anketi açıklandı: AKP'nin artış trendi sona erdi, gerileme başladı! Şubat ayının ilk anketi açıklandı: AKP'nin artış trendi sona erdi, gerileme başladı!
Kadın öğretmenden erkek öğrencilere cinsel istismar: Anlattıkları pes dedirtti! Kadın öğretmenden erkek öğrencilere cinsel istismar: Anlattıkları pes dedirtti!
Uzmanı rakam vererek uyardı: Şu andaki sistemde hesaplanırsa EYT aylığı bunu geçmeyecek Uzmanı rakam vererek uyardı: Şu andaki sistemde hesaplanırsa EYT aylığı bunu geçmeyecek
Sağlık Bakanlığı'ndan Strep-A için 24 saat uyarısı: İşte hastalığın ilk belirtileri Sağlık Bakanlığı'ndan Strep-A için 24 saat uyarısı: İşte hastalığın ilk belirtileri